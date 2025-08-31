El Horneo Eón Alicante se lleva el Torneo Internacional de Benidorm

Tras unos primeros parciales en los que el dominio fue local, los alicantinos lograron el empate a 9, pero seguían sin ser capaces de imponerse. Eso obligó a Fernando Latorre a pedir tiempo muerto. Costó, pero el Eón logró darle la vuelta al marcador con un 12-13 gracias a un tanto de Escobedo a los 22 minutos de juego.

Los locales no querían que se les escapara el resultado que les había sido favorable todo este tiempo y cualquier ocasión les era válida para mantener la máxima igualdad en la pista. Hasta que, en los últimos instantes de la primera mitad, el equipo puso el 15-18 con el que se llegó al descanso.

El Horneo Eón, campeón del Torneo Internacional de Benidorm. / Horneo Eón Alicante

Tras el paso por vestuarios, Benidorm salió con una marcha más para conseguir volver a ponerse por delante justo cuando se cumplía el primer parcial (19-18). Montoya puso las tablas, pero Benidorm las deshizo en la jugada siguiente. Jugada que terminó con la exclusión de dos minutos de Dimitrievski. Benidorm también se quedó con un hombre menos en pista y ayudó a los de Latorre a recuperar el dominio.

Máxima igualdad

Si se perdía la ventaja y el juego ofensivo se atascaba, aparecían Parker y Torriko para volver a poner a los suyos por delante. Y, con el mismo guion que en la primera parte, no se lograba romper el marcador ni la defensa local que parecía hacerse grande, más sólida y multiplicarse con el paso de los minutos.

El Eón por fin encontró la tecla para encontrar los huecos y ponerse, por primera vez en el partido, cuatro arriba (27-31) a falta de 5 minutos para el final. Resultado en el que también fue clave Roberto bajo palos y Aarón con sus lanzamientos imparables para la defensa y el meta local.

Al final, un 29-33 en el marcador que, sumado a la victoria del viernes frente al Albatro Siracusa (29-25), hacían al Horneo Eón Alicante vencedor del Torneo Internacional de Benidorm.

Próximo partido

El Horneo Eón Alicante disputará su siguiente y último partido de pretemporada el próximo viernes 5 de septiembre frente al Caserío de Ciudad Real en el Pabellón Pitiu Rochel. Será un día después de la presentación oficial del club, que se celebrará el jueves 4 en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante a las 20:45 horas.