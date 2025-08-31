La ilicitana Isabel Sánchez-Arán, a por los 100 metros en el Mundial de Apnea de Grecia

La apneísta ilicitana Isabel Sánchez-Arán, cofundadora del Club Apnea Elx, el primer club de apnea deportiva de la ciudad, representará a España en el Mundial de Apnea CMAS, que se celebra en Mytikas (Grecia) del 5 al 18 de septiembre.

El Club Apnea Elx, de reciente fundación y operativo desde julio de 2025, nace con el objetivo de acercar este deporte a todos los ilicitanos y está abierto a quien quiera iniciarse o perfeccionarse en la apnea.

Isabel Sánchez-Arán es cofundadora del Club Apnea Elx. / INFORMACIÓN

Isabel, que el año pasado logró una medalla mundial de bronce, aspira ahora a superar los 100 metros de profundidad en el mar, uno de los grandes retos de la disciplina. Además, competirá en todas las modalidades del campeonato, consolidándose como una de las apneístas más completas del panorama internacional.

Actualmente, se encuentra en Kalamata afinando su preparación junto a sus compañeros de selección. Sus días clave de competición están previstos para el 10, 12, 15 y 17 de septiembre, siempre que las condiciones del mar lo permitan.

Con el apoyo de su ciudad y de este nuevo club que acaba de ver la luz, Isabel afronta el Mundial con la ilusión de situar el nombre de Elche en lo más alto de la apnea mundial.