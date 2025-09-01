Tenis
La alicantina Charo Esquiva debuta con victoria en el US Open
La tenista de Bigastro se impuso en tres sets a la checa Fajmonova
Debut con buenas sensaciones para la tenista de Bigastro Charo Esquiva en el cuadro junior del US Open. La alicantina, octava de serie del cuadro femenino, se impuso en tres sets a la checa Sarah Melany Fajmonova por 6-3 3-6 y 6-1.
Esquiva avanza ronda, pese al traspié en la segunda manga, con una magnífica reacción en la tercera, en la que se impuso con tremenda superioridad. Su próxima oponente será la británica Ruby Cooling, que procede de la fase previa.
La bigastreña también participará en el torneo de dobles, formando dúo con la sueca Nellie Taraba Wallberg. Ambas se enfrentarán en primera ronda a la pareja conformada por las estadounidenses Carrie-Anne Hoo y Kaya Moe.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»