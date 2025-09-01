La alicantina Charo Esquiva debuta con victoria en el US Open

Debut con buenas sensaciones para la tenista de Bigastro Charo Esquiva en el cuadro junior del US Open. La alicantina, octava de serie del cuadro femenino, se impuso en tres sets a la checa Sarah Melany Fajmonova por 6-3 3-6 y 6-1.

Esquiva avanza ronda, pese al traspié en la segunda manga, con una magnífica reacción en la tercera, en la que se impuso con tremenda superioridad. Su próxima oponente será la británica Ruby Cooling, que procede de la fase previa.

La bigastreña también participará en el torneo de dobles, formando dúo con la sueca Nellie Taraba Wallberg. Ambas se enfrentarán en primera ronda a la pareja conformada por las estadounidenses Carrie-Anne Hoo y Kaya Moe.