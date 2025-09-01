Selección española
Cómo conseguir las entradas para el España - Georgia en Elche: precios y horarios de venta
El próximo 11 de octubre la Selección Española visitará el Martínez Valero
La selección española regresará a Elche el próximo sábado 11 de octubre. El combinado entrenado por Luis de La Fuente aterrizará en el Martínez Valero para medirse a Georgia en la carrera por entrar al Mundial de 2026. Este viernes, la RFEF ha detallado las novedades de las entradas para el compromiso internacional, que saldrán a la venta el próximo lunes 1 de septiembre (12 horas) con preferencia para abonados del Elche.
La venta para abonados del Elche arrancará el próximo lunes 1 de septiembre, a las 12 horas. El número máximo será de cuatro entradas por cada carnet de socio (una entrada de socio y tres acompañantes de público). Una vez pasadas 24 horas, la venta para el público general iniciará el 2 de septiembre a las 12 horas, hasta agotar existencias. Será exclusivamente online, a través de este enlace. Los precios oscilan entre los 86 euros la más cara, en Cubierta Central, y los 39 euros, en los fondos.
Avisos importantes de la RFEF
La Federación también ha habilitado un listado de recomendaciones y normativas para todo aquel que acuda al partido de España:
- Antes de aceptar la compra revise bien que las entradas corresponden al partido que desea. No se admitirán cambios ni devoluciones.
- Tras su compra, recibirá un correo electrónico con las instrucciones para acceder a la aplicación RFEF Tickets donde encontrará las entradas con las que podrá acceder al recinto deportivo.
- Cada espectador deberá portar un billete de entrada expedido a título individual, válido sólo para una persona y para la localidad reseñada en la misma, quedando expresamente prohibido el acceso con niños en brazos (RD 203/2010, artículo 17). Los menores de edad deberán ser acompañados por un adulto.
- No se ofrece servicio de consigna. Recuerde que no se permite el acceso con cascos de moto ni objetos voluminosos, tales como carritos de niños, u otros objetos que puedan constituir un obstáculo en caso de evacuación
Además, también habrá una Fan Experience, con detalles y horarios todavía por confirmar en las próximas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»