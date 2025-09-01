Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Selección española

Cómo conseguir las entradas para el España - Georgia en Elche: precios y horarios de venta

El próximo 11 de octubre la Selección Española visitará el Martínez Valero

Vuelve a ver al celebración de la Selección Española tras ganar la Eurocopa

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La selección española regresará a Elche el próximo sábado 11 de octubre. El combinado entrenado por Luis de La Fuente aterrizará en el Martínez Valero para medirse a Georgia en la carrera por entrar al Mundial de 2026. Este viernes, la RFEF ha detallado las novedades de las entradas para el compromiso internacional, que saldrán a la venta el próximo lunes 1 de septiembre (12 horas) con preferencia para abonados del Elche.

Precios en preferencia.

Precios en preferencia. / INFORMACIÓN

La venta para abonados del Elche arrancará el próximo lunes 1 de septiembre, a las 12 horas. El número máximo será de cuatro entradas por cada carnet de socio (una entrada de socio y tres acompañantes de público). Una vez pasadas 24 horas, la venta para el público general iniciará el 2 de septiembre a las 12 horas, hasta agotar existencias. Será exclusivamente online, a través de este enlace. Los precios oscilan entre los 86 euros la más cara, en Cubierta Central, y los 39 euros, en los fondos.

Avisos importantes de la RFEF

La Federación también ha habilitado un listado de recomendaciones y normativas para todo aquel que acuda al partido de España:

  • Antes de aceptar la compra revise bien que las entradas corresponden al partido que desea. No se admitirán cambios ni devoluciones.
  • Tras su compra, recibirá un correo electrónico con las instrucciones para acceder a la aplicación RFEF Tickets donde encontrará las entradas con las que podrá acceder al recinto deportivo.
Precios fondos y tribuna.

Precios fondos y tribuna. / INFORMACIÓN

  • Cada espectador deberá portar un billete de entrada expedido a título individual, válido sólo para una persona y para la localidad reseñada en la misma, quedando expresamente prohibido el acceso con niños en brazos (RD 203/2010, artículo 17). Los menores de edad deberán ser acompañados por un adulto.
  • No se ofrece servicio de consigna. Recuerde que no se permite el acceso con cascos de moto ni objetos voluminosos, tales como carritos de niños, u otros objetos que puedan constituir un obstáculo en caso de evacuación

Además, también habrá una Fan Experience, con detalles y horarios todavía por confirmar en las próximas semanas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
  2. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
  3. Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
  4. Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
  5. El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
  6. La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
  7. El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
  8. Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'Hollow Knight Silksong' calienta motores mientras 'NBA 2K26' pone a rodar el balón

Lanzamientos de videojuegos de la semana: 'Hollow Knight Silksong' calienta motores mientras 'NBA 2K26' pone a rodar el balón

Septiembre empieza con calor en Alicante: máximas de hasta 33ºC en muchos municipios

Septiembre empieza con calor en Alicante: máximas de hasta 33ºC en muchos municipios

Previsión meteorológica en la provincia de Alicante para este martes 2 de septiembre

Previsión meteorológica en la provincia de Alicante para este martes 2 de septiembre

La Guardia Civil detiene a una abuela y a su yerno en Alicante por tráfico de drogas e investiga a la hija por abandono de menores

El efusivo saludo entre Putin, Modi y Xi en la cumbre de la la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

El efusivo saludo entre Putin, Modi y Xi en la cumbre de la la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Así llenaron de bulos las redes sociales la tragedia de la DANA de Valencia

Así llenaron de bulos las redes sociales la tragedia de la DANA de Valencia
Tracking Pixel Contents