Fermín se queda en el Barça y rechaza el sueldazo del Chelsea

Fermín López seguirá a las órdenes de Hansi Flick. Ha decidido el explosivo canterano azulgrana desestimar la oferta del Chelsea y quedarse en el Barça. Las dudas por una oferta tentadora en lo económico se han resuelto en favor de la continuidad para alegría principalmente del técnico alemán, que no quería perder a ningún jugador más después de la marcha inesperada de Iñigo Martínez.

Ha sido el entorno del futbolista el que ha dado por finiquitado el 'impasse' en el último día del mercado. Él no ha abierto la boca. Fermín, un centrocampista con marcada ambición ofensiva, ha optado por seguir donde le apetecía, y no ha dado pie a ninguna negociación entre el Chelsea y el Barça. Y eso que el derrochador club inglés llegó a ofertar 40 millones y, según se informó desde Inglaterra, le prometía un salario de unos 15 millones anuales, mucho más de lo que ingresa en el Barça.

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López, celebra un gol en una foto de archivo. / Quique García / (EPA) EFE

La entidad azulgrana ha dejado entrever que pretendía al menos 90 millones, pero antes necesitaba el visto bueno de Fermín, quien renovó el año pasado hasta 2029, y no ha llegado. Nunca llamó a la puerta de las oficinas pidiendo su salida.

Jugador relevante

Fermín, de 22 años, participó la campaña anterior en 46 partidos y marcó 8 tantos y dio 10 asistencias. En esta temporada lleva un partido de titular (ante Mallorca), uno en que se quedó en blanco en el banquillo (ante el Levante) y el último en que jugó 30 minutos (ante el Rayo Vallecano). Pero tiene todos los números para ser un hombre relevante, en esencia por su compromiso en la presión. Tiene por delante a Dani Olmo, un jugador afectado habitualmente de molestias, y está a la par con Gavi. Bastante menos competencia, en cualquier caso, que en el Chelsea, que no para de fichar en posiciones de arriba.

Joao Pedro celebra un gol con el Chelsea. / Associated Press/LaPresse / LAP

El reciente ganador del Mundial de Clubs cuenta en la zona de ataque con João Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto, Estevão, Garnacho, Gittens y Delap, el cual se ha lesionado este fin de semana y ha provocado la repatriación de Marc Guiu, que andaba cedido en el Sunderland. Difícil hacerse pues un hueco ahí.

Fermín se encuentra ahora concentrado con la selección española en Las Rozas para preparar los partidos contra Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial 2026.

Resuelto el interrogante sobre Fermín, la dirección deportiva azulgrana solo estaba pendiente de resolver la situación de Hèctor Fort, pretendido como cedido por el Mallorca. La operación parece estancada.