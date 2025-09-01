Juan Ayuso abandonará el UAE después de La Vuelta

El equipo UAE Team Emirates ha anunciado la salida de Juan Ayuso del equipo al final de temporada, tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta 2028. La formación árabe ha explicado que la decisión se ha tomado debido a diferencias en la visión de los planes de desarrollo y con la filosofía deportiva del equipo. De esta manera, se pondrá fin a un vínculo que ha tenido unos últimos años turbulentos y que llevará a al ciclista alicantino a iniciar una nueva etapa en un equipo donde pueda tener el protagonismo y el papel que desea.

El primer día de descanso de La Vuelta a España 2025 estaba siendo muy tranquilo hasta que el UAE ha oficializado que Ayuso dejará de pertenecer al equipo a final de temporada. Han sido unos últimos meses de muchos rumores, declaraciones cruzadas por ambas partes, desmentidos pero ha terminado sucediendo lo que todo el mundo esperaba que sucediera. Era lo más lógico. El de Xàbia correrá en Lidl-Trek si la Unión Ciclista Internacional (UCI) da luz verde a la operación. El traspaso todavía no está firmado por el conjunto dirigido por Luca Guercilena, aunque el acuerdo entre las partes es absoluto. La Gazzetta dello Sport fue quien adelantó el interés y la cercanía del equipo americano en incluir a Ayuso a su plantilla.

Comunicados oficiales

En su comunicado, la escuadra emiratí ha explicado la rescisión de Ayuso en un comunicado: "El UAE Team Emirates y Juan Ayuso han acordado mutuamente la rescisión anticipada de su contrato, que originalmente estaba previsto que durara hasta 2028. El corredor xabienc permanecerá ahora en la plantilla hasta finales de 2025 después de que se tomara una decisión tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo", justificaba el conjunto de los Emiratos.

"Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen nuestra organización", afirma el italiano Mauro Gianetti, director general del UAE.

Crecimiento, desarrollo... y al Lidl-Trek

El dirigente confiesa en su escrito que el UAE Emirates "continuará su camino de crecimiento y desarrollo, convencido de que la identidad y la fuerza del equipo siguen siendo nuestra base. Le deseamos a Juan mucho éxito en el futuro", agrega el máximo responsable del proyecto ciclista emiratí.

Juan Ayuso celebra su victoria en la séptima etapa de la Vuelta tapándose los oídos en respuesta a las críticas recibidas. / Javier Lizán

Por su parte, el alicantino, presente en la Vuelta, en la que ha ganado la séptima etapa en la cima de Cerler, pero ya descartado en la pelea por la clasificación general, ha respondido: "Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora siento que es el momento de emprender un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE mucho éxito", defiende en su comunicado.

El viernes pasado, tras la etapa en la que se impuso Ayuso en la cima pirenaica de Cerler, el representante del corredor, el italiano Giovanni Lombardi, coincidió con el equipo emiratí en el hotel en el que se hospedaron en Monzón según desveló la agencia de noticias EFE. Diferentes medios internacionales especializados en ciclismo coinciden en situar a Juan Ayuso en 2026 en el equipo Lidl-Trek.