Automovilismo
El Ayuntamiento de Onil apuesta de nuevo por la Subida Internacional de Onil
Tras el éxito en la última edición, la población alicantina celebrará el evento los días 26, 27 y 28 de septiembre
La "Subida Internacional de Onil" tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre, consolidándose como un evento de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Para su organización, ha habido una colaboración estrecha entre el Automóvil Club de Alicante y el Ayuntamiento de Onil, quienes llevan trabajando durante meses para garantizar el éxito de la prueba.
Hay que destacar que al margen del patrocinio de la "Subida Internacional de Onil", la colaboración municipal es total facilitando gran parte de la infraestructura necesaria para una prueba de esta envergadura. Esta prueba, además de contar con un elevado número de participantes, atrae a numerosos espectadores que no querrán perderse la oportunidad de disfrutar de la subida a lo largo de su recorrido, así como atraerlos a la propia localidad, que sin duda verá este incremento de personas durante esos días.
En la pasada edición, miles de personas llegadas de Onil y alrededores, accedieron al trazado y disfrutaron de la subida, que tenía su infraestructura en el centro del municipio, lo que acercó de una manera sobresaliente el automovilismo a la población de Onil. La prueba volverá a coincidir ese fin de semana con la Feria "Onil es Mostra", un evento sociocultural que incrementará significativamente la afluencia de personas.
Por esta razón, resulta fundamental coordinar todos los aspectos relacionados con la seguridad para garantizar que tanto la subida como la Feria se desarrollen con total éxito. "Onil es Mostra", contará con una feria medieval y feria de la muñeca, carrera de autos locos, gastronomía y el ambiente que aportará el comercio local con sus stands.
Hay que recordar que, gracias a las redes sociales, a la retransmisión en streaming, así como la cobertura que realizan los diversos medios nacionales y locales, Onil será el centro de atención del automovilismo nacional e internacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- El viaje perfecto para septiembre: precioso, barato y a solo una hora de avión desde Alicante
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- Diversas familias de Alicante temen que se les desaloje de sus viviendas en Carolinas Altas
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»