Juan Ayuso, tras el anuncio unilateral de su equipo: "El UAE parece una dictadura"

La Vuelta a España volvía a la competición este martes y lo hacía con el foco puesto en el alicantino Juan Ayuso, tras el anuncio de su equipo, el UAE Emirates, en la tarde del lunes, de su no continuidad la próxima temporada en la escuadra.

Las cámaras y micros se agolparon a los pies del autobús del equipo UAE, para captar las impresiones de Ayuso, 49º en la general a más de media hora del líder. Y el ciclista de Jávea no se cortó a la hora de cargar contra la escuadra en la que debe completar la Vuelta... y la temporada.

Ayuso criticó duramente la decisión de su equipo de anunciar mediante un comunicado "con el que no estaba de acuerdo" la ruptura entre ambas partes a partir de final de temporada, en una actitud que calificó de "dictadura y una cuestión unilateral, sobre todo de poder".

"La verdad es que me he quitado un peso de encima. Estoy contento de anunciarlo y que se haga público lo que ha pasado en los últimos meses. Ha sido una preparación difícil para la Vuelta", comentó Ayuso.

En desacuerdo con el UAE

"No estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Salió a las 7 de la tarde y me avisaron a las 6:30. Acordamos que se haría público al final de la Vuelta para no afectar al equipo y los compañeros, pero salió ayer sin previo aviso, para dañar mi imagen, así que no lo comparto", dijo el alicantino, ganador de la etapa en Cerler.

"Hablan de valores y de unión, estoy de acuerdo con eso, pero aprovecharon unas palabras de Almeida. Este compañero me ha pedido disculpas y está de acuerdo con lo que pasó", dijo, en referencia a que "no hubo falta de ayuda en Valdezcaray". Poco a poco, Ayuso fue endureciendo el discurso a medida que explicaba su punto de vista.

Futuro "bonito"

"Han sido faltas de respeto, una detrás de otra por parte de la dirección del equipo, y así es difícil la unión y la integración. Por respeto a mis compañeros quiero terminar la Vuelta lo mejor posible", señaló. Con vistas al futuro, Ayuso detalló que "el año que viene será bonito, un nuevo comienzo" (en el Lidl-Trek), y recalcó que la relación con los compañeros, "incluido Almeida", es buena y se merece todo el apoyo, "por lo que aportaré todo lo que pueda", dijo.

Juan Ayuso rueda en solitario durante la etapa de la Vuelta que ganó el alicantino en Cerler el viernes pasado. / Javier Lizán

"Almeida se merece todo el apoyo y lo intentaré. Me hubiera gustado terminar bien con el equipo, lo intenté, pero a veces no se puede, parece más bien una dictadura y una cuestión unilateral sobre todo de poder. Dijeron que tenían otro comunicado anterior que era mucho peor. Intenté mantener la cordura y la imagen y ser respetuoso, porque el equipo me ha dado mucho, y he cobrado de ellos, pero todo ha sido difícil", detalló.

Con 15 victorias en su palmarés, Ayuso admitió que ha tenido oportunidades en el UAE, pero su reto apunta más alto. "En el lado deportivo tuve oportunidades, pero ahora quiero otros retos. En la parte deportiva estoy agradecido al equipo", concluyó.