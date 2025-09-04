Alcaraz - Djokovic: Entre la venganza necesaria y el último sueño

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vuelven a verse las caras 227 días después. De Melbourne a Nueva York, para completar su particular Grand Slam en duelos directos. El US Open era el único gran torneo que todavía no había vivido un duelo entre ambos, algo que quedará saldado este próximo viernes (21 horas CET). En juego, un billete para la gran final con muchos alicientes en ambos lados.

La escasa participación de Djokovic este 2025 y sus dos derrotas ante Sinner en Roland Garros y Wimbledon habían privado de volver a ver cara a cara al español y al serbio, que tantas grandes batallas habían brindado en años anteriores. Atrás quedan ya las dos finales de Wimbledon ganadas por Alcaraz, así como la final de los Juegos Olímpicos y el último duelo en Australia, antes de unas semifinales que bien podrían ser el último capítulo de una rivalidad corta pero legendaria.

Por novena vez volverán a citarse en una pista de tenis, con sensaciones muy distintas a las del mes de enero, cuando 'Nole' impuso su ley en los cuartos de final del Open de Australia. Una derrota que dolió y mucho a Carlos Alcaraz, que desde entonces no ha hecho más que crecer y madurar hasta llegar a la cita actual en su mejor momento. Tanto de tenis, como mental. Algo que a buen seguro ayudará a no volver a caer en la 'trampa' del serbio.

UNA VENDETTA NECESARIA

"Hizo mucho daño" aseguró Juan Carlos Ferrero en la previa del partido este pasado miércoles en su atención a la prensa española desplazada a Nueva York. Y pese a que no quiso hablar de "venganza" como tal, el entrenador de Alcaraz no quiso esconder que tienen "muchas ganas" de volver a ganar a Djokovic.

Primero fue en París en una final de los Juegos Olímpicos que dejó KO al tenista murciano para el resto del año. Después, la mencionada en Australia, donde Alcaraz cayó en el juego de un Djokovic que parecía sentenciado tras perder el primer set y ver al serbio con problemas físicos.

Archivo - Novak Djokovic abraza a Carlos Alcaraz tras la final de Paris 2024 / Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Ahora, en busca de la que sería la tercera final consecutiva de Grand Slam, Alcaraz llega con todas las garantías y todos los argumentos para cambiar el guion de los últimos duelo, con una confianza absoluta en su juego. Ni un solo set se ha dejado por el camino el murciano, que desde aquel 21 de enero ha mejorado tanto su servicio, que solo Rinderknech en octavos fue capaz de arrebatárselo una sola vez.

Tenis, confianza y argumentos de sobras para derribar nuevamente a un Djokovic que en este US Open ha vuelto a demostrar que sus 38 años no son un impedimento para seguir soñando.

¿UNA ÚLTIMA BALA?

El 25 es el gran sueño que persigue desde hace tiempo el serbio, y pese haber conseguido alcanzar las semifinales en los cuatro Grand Slam este año, por el momento no ha sido capaz de disputar ninguna final.

Sin la misma autoridad que Carlitos, pero con la misma hambre de victoria, Djokovic se ha plantado nuevamente entre los cuatro últimos supervivientes demostrando que todavía tiene potencial para intentarlo una última vez.

"Todos esperan una final entre ellos (Alcaraz y Sinner). Intentaré frustrar los planes de la mayoría" avisó el serbio tras su victoria en cuartos ante Fritz. Confiado como pocas veces se le ha visto en estos últimos tiempos, 'Nole' quiere volver a frustrar los planes de Alcaraz.

CONDICIONES DIFERENTES

Y para ello deberá lidiar no solo con el gran momento del murciano, sino también con las condiciones de la sesión de día. El torneo se ha decidido por abrir la jornada con el duelo entre ambos y negar a Djokovic la posibilidad de jugar en la sesión de noche que tanto le gusta.

"A Novak le beneficia la noche por jugar mucho más plano que nosotros. La bola no coge tanta altura, el bote es menos vivo, y todo eso creo que le favorece un poco más a él" explicó Ferrero, que pese a ello, no se atrevió a hablar de favoritismo.

Alcaraz y Djokovic en Wimbledon / Wimbledon

Y es que tanto Alcaraz y los suyos como Djokovic bien saben que de nada servirán precedentes y condiciones una vez la pelota se ponga en juego en la Artur Ashe. El billete para la gran final espera. Alcaraz y su sueño del número uno o Djokovic y su último capricho de levantar el 25º. Solo puede quedar uno.