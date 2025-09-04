La alicantina Charo Esquiva se mete en los cuartos de final del US Open

Buenas sensaciones para la tenista de Bigastro Charo Esquiva en el cuadro junior del US Open, último Grand Slam del año que se está disputando en las pistas de Flushing Meadows, en Nueva York. La alicantina, octava de serie del cuadro femenino, ya está en cuartos de final del torneo tras haber sumado tres victorias.

En primera ronda, Esquiva se impuso en tres sets a la checa Sarah Melany Fajmonova por 6-3 3-6 y 6-1, avanzando de fase pese al traspié en la segunda manga, con una magnífica reacción en la tercera, en la que se impuso con tremenda superioridad.

En el segundo partido, el joven valor deportivo de Bigastro se impuso con menos problemas a la británica Ruby Cooling, procedente de la fase previa, por 6-1 y 6-4. Su próxima rival, en tercera ronda, será la japonesa Kanon Sawahiro.

Una vez en octavos de final, Charo Esquiva se medía ante la japonesa Sawashiro. La tenista de Bigastro arrancó el partido demostrando su condición de favorita al endosar un 6-0 a su rival. La segunda manga fue favorable a la japonesa y cerró con un 3-6. Todo se decidía en el tercero y último set y ahí, Charo Esquiva dió un paso adelante y venció por 6-4.

La bigastreña también participará en el torneo de dobles, formando dúo con la sueca Nellie Taraba Wallberg. Ambas se enfrentarán en cuartos de final a la pareja conformada por las checas Jana y Alena Kovackova.