El Atticgo retirará el dorsal 14 de María Flores

En los últimos años, el dorsal 14 no ha sido uno cualquiera en el CBM Elche. Ha simbolizado el crecimiento de un equipo y un club, que ha pasado de pelear ascensos y evitar descensos a campeonar en el Viejo Continente. María Flores ha representado los valores de la camiseta franjiverde y la ex capitana dejaba el pasado mes de mayo la práctica del balonmano de élite.

Su legado sigue estando presente, por ello, el CBM Elche, en señal de agradecimiento por su implicación ha decidido retirar el dorsal número 14 para que María Flores sea la última jugadora que lo haya lucido en su espalda. Flores ha reconocido que "este homenaje me hace sentir una privilegiada y ha añadido que "significa que he hecho algo bueno en el club, algo bonito por la gente, que me aprecia, y siento mucho cariño".

La castellonense ha revelado que "he recibido muchísimo cariño en estos últimos meses, me siento muy orgullosa de todo lo conseguido y de todo lo que demuestra la gente hacia mí" y ha explicado que "llegué a Elche un poco a vivir la aventura y poco a poco el balonmano se convirtió en mi pasión. Es inolvidable todo lo que he logrado, cómo lo he hecho, con la gente que me ha acompañado y lo que he vivido. Elche va a ser siempre una gran parte de mí".

Historial del número

María Flores llegó al CBM Elche hace catorce temporadas (2011/2012) y en las cuatro últimas ha sido la capitana del equipo, acumulando cerca de cuatrocientos partidos (383) en Liga Guerreras Iberdrola (309), Copa de la Reina (32), en Supercopa de España (81), Supercopa Ibérica (2), Copa EHF (2), EHF European Cup (29) y EHF European League (8). Cuando la castellonense aterrizó en Elche el dorsal número catorce ya estaba ocupado por la extremo Esther Martínez por lo que tuvo que elegir otro número.

"Yo no llevaba el 14 en los inicios de mi carrera. Cuando llegué a Elche el número estaba ya ocupado, lo tenía otra persona (Esther Martínez), y poco a poco, con el tiempo, en cuanto pude lo cogí. Primero llevé el 6 y luego el 8, después pasé directamente al número 14".

La ex capitana franjiverde ha explicado por qué el dorsal catorce fue hace años la elección que decidió llevar en su espalda, para ser reconocible dentro de las pistas del balonmano nacional e internacional. "Escogí el número 14 para jugar al balonmano porque hace referencia a mi madre. Ella siempre había jugado con ese dorsal y a mí me hacía ilusión llevar el mismo número que ella. Era llevar en la camiseta el apellido de mi padre y el número de mi madre, porque yo siempre les tengo presentes".

Cabe recordar que Ana Adsuara, madre de María Flores, fue también como su hija, jugadora de élite de balonmano femenino, llegando incluso a ser internacional absoluta con la camiseta de España, además de acumular diversos logros en la máxima categoría nacional en los equipos en los que militó.

Flores no ha perdido el contacto con el Atticgo. La ex jugadora es habitual en los partidos y entrenamientos y reconoce que "no hay día que no esté por el pabellón, viendo a las chicas, intentando aportar de alguna forma mi experiencia".

La castellonense reconoce que "el balonmano se echa de menos, pero la decisión estaba más que tomada y estoy muy tranquila. Ahora viene otra etapa de mi vida y estoy contenta con lo que decidí. Era el momento ideal. Ahora vienen nuevas etapas e intentaré apoyar de otra forma, de otra manera" y asegura que "se sufre mucho más fuera de la pista. Yo pensaba que no iba a hacerlo tanto, pero no. Se ve todo mucho más intenso y más claro que cuando eres jugadora. Hay veces que hasta no entiendes cómo reaccionamos dentro de la pista. El equipo va a tener una aficionada nada más".

Acto ante Bera Bera

El acto de retirada de dorsal de María Flores tendrá lugar el próximo miércoles en la previa del partido que el Atticgo disputará contra Super Amara Bera Bera, desde las 20:00 horas en el pabellón Esperanza Lag. Casualmente, el conjunto vasco fue ante el que la castellonense disputó su último partido oficial como jugadora de balonmano de élite y, ahora, más de tres meses después será el testigo del evento.

El número 14 dejará de lucir en las equipaciones de los equipos sénior femenino del CBM Elche, pero sí que se podrá ver en los conjuntos de la base para que todas las niñas que ven en Maria Flores un espejo en el que fijarse puedan tener muy presente un número tan importante para la historia del CBM Elche que la eterna capitana lució con responsabilidad, orgullo y profesionalidad para hacer partido a partido más grande el nombre del CBM Elche y el suyo propio.