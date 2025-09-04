La Bélgica de Mwema, eliminada del Eurobasket

Abrió el telón el Eurobasket con la presencia de un jugador del Lucentum, Jean-Marc Mwema. El alero ha sido un habitual en la selección belga a lo largo de toda su carrera y ahora, a sus 35 años y en plena madurez deportiva, no iba a ser menos. El jugador de 196 centímetros de altura fue la primera pieza del nuevo Lucentum de cara a la temporada que viene, demostrando su importancia en el equipo. Sin embargo, su arranque de temporada con el conjunto alicantino deberá esperar debido a la llamada de su selección nacional.

Se presentaba Bélgica en el Eurobasket con el sueño de conseguir pasar de ronda. Los octavos de final no es una ronda extraña para ellos, pues en 2015 y 2022 consiguieron superar la fase de grupos, para posteriormente caer con Grecia y Eslovenia respectivamente. Quedaron configurados los belgas junto a Israel, Polonia, Francia, Islandia y Eslovenia. Sobre el papel, partían como la quinta selección del grupo y así ocurrió en la primera fase.

Wema intenta robar el balón durant el duelo ante Francia. / FIBA

Arrancaron el campeonato con un duelo ante Francia. Desde el primer instante los franceses demostraron su superioridad y se marcharon al descanso con un marcador favorable de 26 puntos. En la segunda parte se igualó el juego, pero la ventaja francesa era ya insalvable. El partido acabó con un resultado de 64-92 y se consumó la primera derrota belga en el Eurobasket 2025. El partido de Mwema fue más bien discreto y en 10 minutos sobre la pista, solo pudo contribuir con un rebote, mientras que no sumó ni puntos ni asistencias. El rival fue demasiado, no obstante, había muchas cosas que mejorar.

El segundo partido enfrentó a Bélgica con Islandia y llegó la primera victoria para Mwema en este Eurobasket. Los belgas se medían con el que a priori era el rival más débil del grupo y se aprovecharon de su condición de favoritos. Un titánico último cuarto favorable a los belgas (12-25) desniveló la balanza y fue suficiente para sumar el primer triunfo en el campeonato. La participación de Mwema creció y llegó a disputar más de 30 minutos. Sus estadísticas fueron de 13 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. Mejoría de sensaciones en un encuentro que era obligado ganar.

La primera victoria de Bélgica llegó ante Islandia. / HLA Alicante

El tercer partido llegó ante la Eslovenia de Luka Doncic, principal rival de Bélgica para jugarse la cuarta plaza del grupo y la última que otorga el pase a los octavos de final. La selección eslovena venció de 17 puntos en un partido dominado por el jugador de Los Ángeles Lakers. Doncic hizo historia y firmó el quinto triple-doble en la historia de la competición (26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias). Por su parte, Mwema sumó 9 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 20 minutos sobre el parqué.

Con la soga al cuello afrontaba Bélgica el cuarto encuentro del Eurobasket ante la sorprendente Israel. Una mala primera mitad condenó a la selección de Mwema, que pese a ganar el último cuarto por 14 puntos, no fue suficiente para vencer en un encuentro que terminaría ganando el combinado israelí por 89-92. Los belgas murieron en la orilla y con ello, prácticamente todas las posibilidades de superar la fase de grupos. El mejor del encuentro fue Deni Avdija con 22 unidades, mientras que el lucentino Mwema contribuyó con 10 puntos y 2 asistencias en 23 minutos de juego.

Mwema, tras el partido ante Israel. / FIBA

Hacía falta un milagro en la última jornada y no se dio. La selección belga necesitaba una carambola con su partido y el de Eslovenia. Tanto Mwema como sus compañeros hicieron los deberes y vencieron a la favorita Polonia, en un encuentro decidido por un punto (69-70), pero previamente al partido, la Eslovenia de Doncic había hecho lo propio frente a Israel, por lo que los belgas se presentaban en el último choque sin posibilidades de pasar de ronda. Los números del lucentino fueron de 6 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en 24 minutos en pista.