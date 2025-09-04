El Horneo Eón presenta a sus nuevos guerreros.

Arranca una nueva temporada y con ello el reto más ambicioso del balonmano alicantino desde hace 33 años. El Horneo Eón consiguió el ansiado ascenso a la Liga Asobal el pasado mes de mayo y con la pretemporada llegando a su fin, era la hora de la presentación de la nueva plantilla, la que portará el nombre de Alicante por los mejores pabellones del país. Volvía la ciudad a la cumbre del balonmano español y lo hacía de la mano de un grupo de jugadores comandado por el entrenador Fernando Latorre y el presidente Jaime Cremades "Ñago".

La Plaza del Ayuntamiento estuvo abarrotada de público. / Rafa Arjones

Se avecinaba una gran velada y con un juego de luces y sonido daba el pistoletazo de salida la presentación de la nueva temporada. "Sin mañana no hay presente". Con este lema fueron presentados todos los equipos de la base del club, tanto femeninos como masculinos. Posteriormente, llegó el turno del Horneo Eón Hispánitas Inquietos, el equipo ganador de la primera liga inclusiva impulsada por la Federación. Seguidamente, saltaron al escenario los miembros del equipo veterano y más tarde, el equipo filial y el femenino.

Como no podía ser de otra manera, el plato fuerte llegó con los jugadores de la primera plantilla. Uno por uno fueron desfilando por el escenario con sus respectivas canciones elegidas. Así, presentaba el Horneo Eón a sus nuevos guerreros, que lucharán por mantenerse en la élite del balonmano español. El equipo queda compuesto por Flavio Wick, Iván Montoya, Oz Silc, Borja Méndez, José Oliver, Ander Torriko, Fabio Teixeira, Roberto Domenech, Jorge Laredo, Augusto Moreno, Hugo Mora, Lautaro Robledo, Eduardo Escobedo, Julen Urruzola, Xavi Barreto, James Parker, Javi Rodríguez, Yanis Ramírez, Aarón Gutiérrez y Darko Dimitrievski. El último en salir al escenario fue el gran artífice del ansiado ascenso, Fernando Latorre junto a todo su equipo de trabajo.

La base femenina también estuvo presente en la presentación. / Rafa Arjones

Tras el paso de todos los miembros que conforman el Horneo Eón por la palestra, llegó el momento de las declaraciones. El primero fue Manuel Villar, concejal de Deportes de la ciudad de Alicante, que comentó lo siguiente. "Esta puesta en escena demuestra que somos de Asobal, es maravilloso. Después de 33 años, Alicante se merecía esto y a los jugadores les pido que se dejen hasta el último aliente, pero se que lo van a hacer".

Luego llegó el turno del gran capitán, Ander Torriko, que quiso actuar como portavoz del resto de jugadores y animó a toda la afición a que acuda al Pitiu Rochel este próximo curso. Además, deseaba que la próxima temporada sea exitosa para la ciudad de Alicante. Le siguió Fernando Latorre, que no pudo esconder su felicidad. "Ninguno de nosotros nos esperábamos un recibimiento así. Tenemos una temporada increíble por delante, vamos a intentar competir por todos los medios y darlo todo. Seguid apoyándonos porque de esa manera es más fácil, será un año muy bonito, pero también muy difícil", sentenciaba el preparador.

El más emocionado con esta nueva andadura fue el presidente, Jaime Cremades "Ñago". "Un acto así corrobora el éxito que tuvimos la temporada pasada. Después de 33 años volvemos a estar con los mejores. Los más jóvenes no han vivido el balonmano de alta competición y nosotros queremos que lo disfruten. Confío mucho en los jugadores y esperamos que Alicante responda", comentaba el presidente.

El Horneo Eón presenta a sus nuevos guerreros. / Rafa Arjones

Por último, llegó el turno de palabra para el alcalde de Alicante. Luis Barcala expresó el orgullo que supone ver a la ciudad en lo más alto del balonmano español. "Algunos partidos se ganarán y otros se perderán, pero siempre vamos a ver el esfuerzo y la garra del club. Pido a la afición que no desfallezca y que siga siempre con el equipo, hace falta que el empresariado de la ciudad apueste por este proyecto. Con las puertas del club abiertas, hagamos que se mantenga en lo más alto", sentenciaba el alcalde.