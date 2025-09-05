La alicantina Charo Esquiva cae eliminada en los cuartos de final del US Open

La tenista de Bigastro Charo Esquiva ha finalizado este jueves su participación en el cuadro junior del US Open, último Grand Slam del año que se está disputando en las pistas de Flushing Meadows, en Nueva York.

La alicantina, octava de serie del cuadro individual femenino, ha caído eliminado en cuartos de final del torneo, tras haber sumado tres victorias, ante la sueca Lea Nilsson, procedente de la fase previa, por un contundente 6-4 y 6-1.

En primera ronda, Esquiva se impuso en tres sets a la checa Sarah Melany Fajmonova por 6-3 3-6 y 6-1, avanzando de fase pese al traspié en la segunda manga, con una magnífica reacción en la tercera, en la que se impuso con tremenda superioridad.

En el segundo partido, el joven valor deportivo de Bigastro se impuso con menos problemas a la británica Ruby Cooling, procedente de la fase previa, por 6-1 y 6-4. Una vez en octavos de final, Charo Esquiva se medía ante la japonesa Kanon Sawashiro. La tenista de Bigastro arrancó el partido demostrando su condición de favorita al endosar un 6-0 a su rival. La segunda manga fue favorable a la japonesa y cerró con un 3-6. Todo se decidía en el tercero y último set y ahí, Charo Esquiva dió un paso adelante y venció por 6-4.

Dobles

La bigastreña también ha participado en el torneo de dobles, formando dúo con la sueca Nellie Taraba Wallberg, partiendo como quintas cabezas de serie. El dúo ha perdido en cuartos de final ante la pareja conformada por las checas Jana y Alena Kovackova (7-6 y 6-2).

Previamente, Esquiva y Wallberg habían ganado a Carrie-Anne Hoo y Kaya Moe (7-6 y 6-0), en primera ronda; y a Ruby Cooling y Lea Nilsson (6-3 y 6-2) en segunda ronda.

De este modo, Charo Esquiva pone fin a su año 2025 en los Grand Slams de tenis, en el que no participó en el Open de Australia y cayó en tercera ronda (individual) y cuartos de final (dobles) tanto en Roland Garros como en Wimbledon, por lo que, en global, el US Open ha sido su mejor actuación de la temproada.