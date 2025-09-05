El Club Náutico de Santa Pola afronta el Campeonato de España de Beach Sprint en Cádiz

El Club Náutico Santa Pola encara uno de los fines de semana más decisivos de la temporada. La expedición del club se desplazó el jueves a La Línea de la Concepción (Cádiz) para disputar el Campeonato de España de Beach Sprint, que se celebra del 5 al 7 de septiembre. Los remeros aprovecharon la jornada previa para realizar los entrenamientos oficiales y adaptarse al terreno antes del inicio de la competición.

La cita no es una más en el calendario. Además del título nacional, estarán en juego plazas para formar parte del equipo español que representará a la Federación en el próximo Campeonato de Europa y en el Mundial. Por eso, el ambiente en el club es de máxima concentración y motivación.

En esta ocasión, Santa Pola llega con dos nombres ya asentados entre la élite: Xavier Torres y Zaira Nieto, quienes lograron su clasificación directa en el trial celebrado el pasado mes de mayo en aguas locales. A ellos se suman quince deportistas más que se han preparado intensamente durante todo el año con la esperanza de dar el salto internacional y medirse a los mejores del continente y del mundo. El Beach Sprint, una modalidad en auge que combina carrera en la arena y potencia en el mar, ha encontrado en Santa Pola una de sus mejores canteras.

«Este fin de semana es quizá el objetivo más importante de la temporada, para el que llevamos entrenando doce meses. Hemos preparado bien el campeonato y vamos a dar lo mejor de nosotros», destaca Daniel Reinosa, entrenador del club y también seleccionador nacional, que confía en que el club regrese de Cádiz con grandes resultados.