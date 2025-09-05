El Club Náutico de Santa Pola brilla en el Trofeo Michel de vela ligera en Torrevieja

La vela ligera del Club Náutico Santa Pola firmó un gran papel en el Trofeo Michel, celebrado los días 25 y 26 de agosto en aguas de Torrevieja bajo la organización del Real Club Náutico local. Todos los equipos del club participaron en una cita que reunió a las mejores promesas de la vela autonómica, logrando resultados muy destacados en distintas clases.

En la categoría Optimist, Jorge Gómez subió al podio con un meritorio tercer puesto absoluto. La flota de Ilca 4 también dejó excelentes sensaciones: Joaquín Pedro se colgó la plata, Felipe Ortega consiguió el bronce, mientras que María Fenoll se impuso en la clasificación femenina y Elsa Sellés conquistó el primer puesto en sub-16 femenina.

El equipo de windsurf no se quedó atrás y volvió a demostrar el buen nivel de la cantera santapolera. Nico Moreno alcanzó la segunda posición absoluta, mientras que en la modalidad IQ Foil destacaron Alfonso Miguel, campeón en sub-17, Gonzalo Ruiz, oro en sub-19, Enrique Parres, plata en sub-19, y Fabián Evert, bronce en la misma categoría.

Con estos resultados, el Club Náutico Santa Pola consolida su posición como una de las referencias de la vela ligera en la Comunitat Valenciana y demuestra el talento y la proyección de sus jóvenes deportistas.