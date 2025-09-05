El Club Náutico de Santa Pola celebra una nueva edición de la Regata 100 Millas A1 A2

El Club Náutico de Santa Pola se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de la vela de crucero con la celebración de una nueva edición de la Regata 100 Millas A1 A2. La cita reúne a 18 embarcaciones llegadas desde diferentes puertos del litoral mediterráneo como Alicante, Torrevieja, Benidorm, Villajoyosa, San Pedro del Pinatar y, por supuesto, la propia localidad anfitriona.

La peculiaridad de esta regata reside en que se disputa en dos modalidades muy exigentes: en solitario o con solo dos tripulantes a bordo. Afrontar 100 millas náuticas en estas condiciones supone un verdadero reto, tanto físico como mental, para los participantes, que deben combinar resistencia, estrategia y capacidad de navegación en condiciones de dotación mínima. Desde el Club Náutico han querido agradecer la fidelidad y el esfuerzo de los regatistas que cada año se suman a este desafío, con el deseo de que la prueba continúe consolidándose en el calendario provincial durante muchos años.

En esta ocasión, el programa previsto ha tenido que ser modificado por motivos de seguridad. Aunque inicialmente la salida estaba fijada para la tarde del viernes, el Comité de Regatas ha decidido aplazarla a la mañana de este sábado debido a las previsiones meteorológicas adversas para la noche del día 5. Esta decisión, explican desde la organización, responde a la voluntad de garantizar las mejores condiciones posibles de seguridad y asegurar la máxima participación de las embarcaciones inscritas. El recorrido se ha adaptado a este cambio, con una versión más corta de la regata.

Programa del evento

La actividad comenzó el viernes por la tarde con el registro de participantes y las mediciones de las embarcaciones. A las 20:30 se celebró la tradicional reunión de patrones, donde se detallaron las últimas indicaciones del Comité de Regatas. La jornada concluyó ayer a las 21:00 horas con una cena de convivencia en el restaurante Maralma.

Hoy sábado, a las 08:30 horas, se da la señal de atención para la salida de la regata, cuyo tiempo límite de llegada se ha fijado a las 20:00 horas. A partir de las 20:30 tendrá lugar la entrega de trofeos, que se celebrará junto con la cena de clausura, poniendo el broche final a un fin de semana de emociones fuertes en el mar y un ambiente inmejorable en tierra.