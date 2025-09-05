Cuatro equipos de la provincia se alistan para el arranque de la Segunda Federación

Cuatro equipos de la provincia de Alicante arrancan su temporada con la primera jornada de Segunda Federación, este fin de semana. Dos descendidos, el Alcoyano y el Intercity, acompañarán en la categoría al Orihuela y al Elche Ilicitano. Eso sí, el Alcoyano afrontará la campaña en el grupo 3, contra equipos de la cuenca mediterránea; mientras que los otros tres conjuntos de la provincia están enrolados en el grupo 5 con traslados a Madrid, Castilla-La Mancha e incluso a Canarias.

El Alcoyano se estrena en la categoría tras militar cuatro cursos en Primera Federación, este domingo a las 19:00 horas. Lo hace con un clásico del fútbol valenciano, recibiendo en El Collao al Valencia Mestalla. Un duelo que hacía cuatro años que no se disputaba: la última vez fue en marzo de 2021, cuando el Alcoyano derrotó 2-1 al filial valencianista.

Un duelo con historia

Ambos equipos tienen historial: se han enfrentado en 34 ocasiones, seis en Segunda División, dieciséis en Segunda B y doce en Tercera División, siendo la primera vez que se vean las caras en Segunda Federación. El debut genera bastante expectación por todo lo que se ha generado en los últimos meses en torno a la entidad de Alcoy con un cambio de propiedad y la formación de una plantilla desde cero, sin ningún futbolista de la pasada campaña.

El técnico del Alcoyano, Fran Alcoy, advirtió de la importancia de comenzar con una victoria para aspirar a estar en la parte alta del grupo: "Si queremos estar arriba al final de temporada, el inicio debe ser bueno". Es baja segura el delantero Joan Piera, que se lesionó a comienzos de agosto y hasta finales de este mes no tendrá el alta.

El Intercity comienza lejos de casa

El Intercity será el único equipo de la provincia que deberá viajar para jugar contra el Quintanar del Rey, a las 18:30 horas. Los hombres de negro afrontan su regreso a Segunda Federación tras una corta pretemporada y luego de haber encajado seis goles en Copa Federación contra el Orihuela. Pese a todo, el técnico del Intercity, Javi Moreno, dice estar "contento" por disponer de toda la plantilla para este primer partido. Analizando al Quintanar del Rey, Moreno prevé un partido difícil contra un rival que considera "muy fuerte" en casa y con una idea de juego clara. Incide, sobre todo, en la necesidad de adaptar la plantilla a la nueva categoría del equipo para evitar otra debacle como la ocurrida en Los Arcos.

El Elche Ilicitano jugará a las 12:00 horas contra el recién ascendido UD Yugo Socuéllamos. Tras una pretemporada que el entrenador del filial franjiverde, Carlos Cuéllar, define como de "máxima exigencia", éste asegura que su equipo llega con ideas y conceptos suficientes para arrancar la campaña, en la que quiere ser "un equipo competitivo, que domine con balón pero que sin balón transmita ser un equipo más veterano, con experiencia". Sobre el partido, se espera un rival que "combina muy bien la veteranía con la juventud y que domina muy bien el juego directo y el balón parado".

El Orihuela, que afrontará su tercera campaña en la cuarta categoría del fútbol español, recibirá en Los Arcos al Fuenlabrada, un descendido de la Primera Federación que sin duda buscará iniciar su camino de redención desde el primer encuentro. El partido será a las 19:30 horas, y el Orihuela, que ha conseguido hacer una pretemporada positiva y firmar una goleada al Intercity en Copa Federación, tiene motivos para aspirar a quedarse con los primeros tres puntos en juego del curso.