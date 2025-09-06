El Horneo Eón Alicante cierra la pretemporada con empate

El Horneo Eón Alicante firmó tablas (31-31) con el Caserío de Ciudad Real en el último partido de pretemporada, a una semana de debutar ambos equipos en la liga Asobal, en un partido igualado de principio a fin.

Con más errores de lo habitual en tareas ofensivas y con un ajustado 5-6 de salida, Fernando Latorre no estaba contento con el juego de su equipo y se vio obligado a solicitar tiempo muerto antes de terminar el segundo parcial.

El equipo alicantino mejoró en ese aspecto, pero enfrente tenía al meta de Caserío, que se hacía grande por minutos y mantenía la sequía goleadora del Eón. Borja Méndez terminó con ella a los 13 de juego. Yanis se encargó de poner el 8-8 en el marcador y mantener, justo cuando se llegaba al ecuador de este primer tiempo, la máxima igualdad entre ambos.

Sin embargo, Caserío le tenía tomado el pulso a la defensa alicantina y volvió a dominar en el marcador, que no en un juego que no tenía un dueño claro, con dos entrenadores que se conocen muy bien.

Reacción alicantina

La igualdad se desvaneció con el 9-13 en el marcador, con los de Latorre atascados en la parcela ofensiva. Hasta que apareció la inteligencia y la rapidez de Xabi para darle el plus necesario al equipo tanto en defensa como en ataque para ponerse intentar darle la vuelta al marcador a falta de dos minutos para el final. Pero lo que llegó fue una mayor ventaja para los de Ciudad Real, que se marcharon al descanso con un 13-16.

Nada más volver de vestuarios, los tantos de Borja y Xabi parecían darle alas al equipo cuando más lo necesitaba y cuando Caserío se empeñaba en dominar. Una y otra y otra hasta que, por fin, cuando se llegó al ecuador del segundo tiempo, los de Latorre lograron ponerse por delante por primera vez en el marcador (24-23).

Aunque poco duró la alegría porque Caserío volvió a poner las tablas. Si bien la igualdad se mantenía y ninguno de los equipos era capaz de romper el partido y hacer más daño, era el Eón el que, en esta ocasión, iba por delante. Hasta que a falta de menos de dos minutos para el final, los visitantes materializaron la igualada final (31-31).

Próximo partido

Con este resultado, el Horneo Eón Alicante termina su pretemporada con un bagaje de cuatro victorias, un empate y una derrota, ante el MT Melsugen alemán.

El siguiente compromiso de los alicantinos será ya el debut liguero el próximo sábado 13 de septiembre a las 20:15 horas en el Pabellón Pitiu Rochel ante el Barça. Las entradas para este partido ya están disponibles en la página web del club.