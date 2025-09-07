Unos 400 nadadores participan en la "Travesía La Cantera"

Unos 400 nadadores en las categorías adulto e infantil han participado este domingo en la "Travesía La Cantera", con salida y llegada en la playa de la Albufereta. Con esta prueba finaliza la tercera edición de la Liga Travesías que comenzó el pasado 22 de diciembre de 2024 con la Travesía de Navidad.

El alcalde Luis Barcala, quien ha asistido a la prueba, ha reseñado los componentes "deportivo, solidario y medioambiental de un calendario en el que se citan nadadores consagrados en esta especialidad de aguas abiertas con otros que conforman el futuro de este deporte, como son los infantiles". El primer edil ha estado acompañado por el concejal de Deportes, Manuel Villar.

Los 330 adultos inscritos y los 60 infantiles han disputado la prueba sobre tres distancias divididas por grupos de edad: 4.000, 2.000 y 400 metros respectivamente. Las salidas se han sucedido en intervalos de tiempos desde las 9 horas hasta las 11.05. A la conclusión se han entregado los premios correspondientes a las tres modalidades de la travesía de la matinal de este domingo y los de los campeones de la III Liga Travesías.

La Liga de Travesías Copa Alicante 24/25 está organizada por la concejalía de Deportes, el Club Natación Aquatic Alicante y Asociación RC7 Alicante. A la Travesía de Navidad le siguieron la "Santa Faz-Jorge Crivillés" del 3 de mayo, con salida en la playa del Postiguet y meta en la de San Juan, la Vuelta a la Escollera (8 de junio), y la Travesía de Hogueras (28 de junio) antes de la cita de este domingo.