El Alcoyano suma su primer punto en un partido loco

El proyecto del Alcoyano arrancaba en el Gestaser El Collao recibiendo la visita del Valencia Mestalla, en un encuentro donde los locales llegaron a jugar en inferioridad y con un par de goles de desventaja. Arrancó el partido y el Alcoyano se mostró algo dubativo con el esférico. Buscaban los locales el primer aviso con un par de ocasiones antes de la media hora.

Tras la pausa de hidratación, el Mestalla hizo bueno su primer acercamiento cuando Marc Jurado en área aprovechaba un envío de Otorbi. Pese al gol, los de Fran Alcoy buscaron sin cesar área valencianista con varios córners sin éxito.

En la segunda mitad el filial del Valencia tuvo más posesión de esférico y el Alcoyano tardó en reaccionar, más aún cuando se le complicaba la situación tras la expulsión de Iniesta. El segundo gol visitante llegó en propia puerta por parte de Fran Moreno.

Cuando peor lo tenía el Alcoyano, resucitó con dos goles consecutivos en pies de Loren y tres minutos más tarde de Raúl para dar un respiro a la parroquia local. Con un hombre menos, el punto para los locales sabía a victoria y con ello el Alcoyano acabó dando por bueno este tras estar contra las cuerdas.