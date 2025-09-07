Segunda RFEF
El Ilicitano rescata un punto en el debut
El conjunto dirigido por Carlos Cuéllar consigue un empate ante el Socuéllamos tras un penalti en los últimos minutos
David Sánchez
El Ilicitano arrancaba la nueva temporada en el Diego Quiles con la visita del Socuéllamos, en un encuentro donde los manchegos se adelantaron antes del descanso. Los de Carlos Cuéllar mejoraron su versión ofensiva tras el paso por vestuarios y consiguieron amarrar un punto el tramo final desde el punto de penalti.
En la primera parte la posesión se mantuvo alterna, el Ilicitano buscaba crear algo más de juego con la medular y el Socuéllamos apostaba por robar el balón y abrir a las bandas. La primera ocasión fue local, gracias a una recuperación de Sciancalepore que asistía a Ceri, quien vería su intento de remate taponado. Tuvo otra ocasión Carlos García para el Socuéllamos, en un robo que se marchó alto antes de que llegase el primer tanto. El 0-1 llegó de un balón largo que, repelido por la defensa ilicitana, quedó a disposición de Serrano y ejecutó a Alex Ramos.
Tras la reanudación, el Ilicitano volvió a ejercer de dominador con el balón, a expensas de meterle profundidad cercana al área visitante. El Socuéllamos se mantenía ordenado atrás y buscaba el segundo a la contra. Antes de la pausa de hidratación, el conjunto local envió el cuero al poste. A diez minutos del final, un penalti en el área visitante resultó providencial para qué Choco batiese a Bernabé. De esta manera, el Ilicitano resctaba un punto para arrancar la temporada.
Ficha técnica:
Elche Ilicitano: Ramos, Choco, Pablo Felipe, Antonio Martínez (Nicolás González, 79'), Guido Fernández (Walid, 62'), Ceri Imadiyi (Dídac Castellá, 62'), Carlos Martín, Gonzalo del Castillo, Sciancalepore (Onyesom, 86'), Bema Sima y David Delgado. Entrenador: Carlos Cuellar.
UD Socuéllamos: Bernabé, Escobar, Carlos García, Sergio Pérez, Adri Díaz, Porro, Miguel Serrano (Manuel Martínez, 83'), Merenciano (Pablo Morillo, 69'), Rodrigáñez (Fran Callejón, 69'), Ivan Hugo (Legaz, 69') y Samu. Entrenador: Jacinto Trillo.
Goles: (0-1) Serrano, 44', (1-1) Choco (p), 79'.
Árbitro: Alejandro Noguera Moreno (comité andaluz). TA por los locales a Guido, Pablo Felipe y Onyesom y por los visitantes a Sergio Pérez, Rodrigáñez y Samu.
Incidencias: Diego Quiles.
