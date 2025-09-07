Segunda RFEF
El Intercity no pasa del empate ante el Quintanar Del Rey
El conjunto de negro firma un 0-0 en el primer duelo de la temporada oficial
David Sánchez
El Intercity alzaba su nuevo proyecto en la 2 RFEF visitando el San Marcos de Quintanar del Rey, rival recién ascendido y al que los de Javi Moreno buscaban amargarle el debut. El encuentro arrancó sin excesivo ritmo y con dos rivales que intentaron hacerse con el control del juego.
El conjunto manchego, algo más entonado ante los suyos, intentó poner en jaque el área de los hombres de negro. El Intercity fue de menos a más e intentó hacer buenas sus aproximaciones sobre el área rival. El primer acto bajaría la persiana sin goles.
En la segunda mitad volvería a predominar el juego del primer acto, orden táctico y nuevamente más corazón que cabeza cuando unos y otros apostaban por ir arriba en busca del área ajena. El ritmo respecto al primer periodo era menor y las ocasiones resultaron contadas.
Los locales tuvieron en pies de Fita y un remate de Eric de cabeza un par de aproximaciones. La más clara la desbarató Mackay en el tramo final. El Intercity apenas procesó ofensivamente peligro, gozando la más clara para desnivelar el empate un remate de Cristian Herrera que salvó Bartual.
Ficha técnica:
CD Quintanar del Rey: Kike Bartual, Romero, Navarro, Jódar, Perea, Fabra, Adrián Ruiz (Murcia, 89'), Chabo (Fran Bueno, 78'), Guti (Gonpi, 74'), Fita (Olmedilla, 74') y Enric Iglesias (Fran Bueno, 78'). Entrenador: Pedro Bolaños.
CF Intercity: Mackay, Royo, Andreu, Diallo, San Emeterio, Arranz (Cristián Herrera, 46'), Gracia (Spieringhs, 82'), Ferroni, Romagnoli (Sito, 46'), Roigé (Temitope, 67') y Santamaría (Pochito, 67'). Entrenador: Javi Moreno.
Árbitro: Almárcegui Bozal (comité aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a Toni Arranz por parte de los visitantes.
Goles: Sin goles.
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 del grupo 5 de Segunda RFEF en el Estadio San Marcos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- UD Ibiza - Hércules CF, en directo
- Torrevieja aprueba por 4 millones el último proyecto que concluye las obras del Puerto
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
- Seis colegios privados de Alicante entre los 100 mejores elegidos por la revista Forbes