Segunda RFEF
El Orihuela consigue un valioso triunfo ante el Fuenlabrada
El conjunto alicantino estrena la temporada con una gran victoria por 2-0
David Sánchez
El Orihuela arrancó la temporada en Los Arcos sumando un valioso triunfo ante un Fuenlabrada que hincó la rodilla. La puesta en marcha del encuentro favoreció pronto los intereses locales, pues a los cuatro minutos los oriolanos inauguraban el marcador.
Los locales buscaron área de Cortés y Juanma a balón parado buscó el segundo, e incluso antes del descanso nuevamente en pies de Camilo estuvo cerca del gol, en una primera mitad donde los alicantinos dominaron a un Fuenlabrada que en ataque pasó desapercibido.
Tras el descanso volvía a insistir y tras poner a prueba a Cortés en un remate de Marc, encontraba el segundo tras una asistencia de Juanma a Joan Monterde. Intentó entrar en el partido el Fuenlabrada tras un remate que atajó Buigues e incluso tuvo esperanzas cuando Solano con su expulsión, dejó a los locales en inferioridad.
Pese a ello, el resultado y la poca mordiente ofensiva presentada por los fuenlabreños en ataque resultó providencial para que los locales diesen un golpe en la mesa consumando los primeros puntos de la temporada.
Ficha técnica:
Orihuela CF: Buigues, Marc, Algisí, Álex Salto, Juanma García, Miranda, Rivera (Ayo, 59'), Camilo Mozo (Ángel Sánchez, 59'), Monterde (Bensaad, 78'), José Lara (Rubén Solano, 59')y Solsona. Entrenador: José Francisco Grao "Pato".
Fuenlabrada: Cortés, Ramírez, Pedraza, Cano, Del Valle, Montes (Arnedo, 65'), Llorente (Pescador, 65'), Sarmiento (Nates, 69'), Marcos Carrillo, Carlos Bravo y Fernández (Santisteban, 65'). Entrenador: Rober Ortiz.
Árbitro: De Asis Vidal Esteban (comite balear). Expulsó a Rubén Solano (74') por parte de los locales.
Goles: 1-0 (Camilo Mozo, 4'), 2-0, (Monterde, 52').
Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 del grupo 5 de Segunda RFEF en el Estadio Los Arcos.
