El Horneo Eón cierra la pretemporada con cuatro victorias

Los 33 años sin balonmano de élite en Alicante han llegado a su fin. El Horneo Eón arrancará su andadura en la Liga Asobal el próximo sábado a las 20:15 horas en el Pitiu Rochel y lo hará nada más y nada menos que ante el todopoderoso Barcelona, rey del balonmano español durante los últimos años. Para poder estrenar la temporada a punto, los alicantinos han cerrado una gran pretemporada, necesaria debido a la profunda remodelación que ha sufrido el equipo. En seis encuentros durante este verano, el conjunto dirigido por Fernando Latorre ha salido vencedor en cuatro. Números positivos en una pretemporada larga y difícil.

El verano arrancó con el Trofeo Ciudad de Alicante, que enfrentaba al Horneo Eón, Agustinos y MT Melgunsen, tercer clasificado de la liga alemana. El primer duelo midió a los dos alicantinos y el triunfo se lo llevó el conjunto de Asobal por 36-26, aprovechando su condición de favorito desde el primer minuto. La final del trofeo veraniego fue ante el Melgunsen. El conjunto alemán demostró su calidad y fue muy superior. El Eón cayó por 34-21 y consumó su primera derrota del verano.

El tercer duelo de la pretemporada enfrentó a los alicantinos frente al Fertiberia Puerto de Sagunto. El Pitiu Rochel fue la sede y el resultado final saldó al Eón como vencedor por 24 a 23. Un duelo decidido por un tanto en el que el conjunto alicantino tiró de oficio y remontó un marcador adverso. El Trofeo Internacional de Benidorm midió las fuerzas de Eón, Servigroup Benidorm y Albatro Siracusa. El balance del campeonato fue más que positivo, pues los chicos de Fernando Latorre resultaron campeones tras dos victorias consecutivas. Primero llegó el turno del Albatro Siracusa y los alicantinos demostraron estar preparados para la élite, con una victoria por 35 a 29.

El derbi entre Eón y Servigroup Benidorm llegó el sábado 30 de agosto. Un duelo esperado entre ambas entidades y que no defraudó. Los visitantes triunfaron 29-33 y consiguieron sumar su cuarta victoria hasta el momento. "Necesitamos estos partidos, las sensaciones son muy positivas y el equipo mantiene la tranquilidad", opinaba Fernando Latorre a la finalización del encuentro.

La gran fiesta del Eón tuvo lugar el 4 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante con la presentación del equipo delante de toda la ciudad. Fue un evento que reunió a todos los miembros del club y sirvió como conjura de cara a la nueva temporada. Un día después, llegó el último ensayo ante un rival conocido, el Caserío Ciudad Real. El Horneo Eón empató en su última prueba, en un partido que terminó 31 a 31.

De esta manera, el club alicantino encara su debut oficial en Primera División ante el Barcelona. La pretemporada cierra con la noticia positiva de la ausencia de lesiones graves y con la clara necesidad de mejorar aspectos como la defensa y la portería. El balance, los resultados y los números han sido muy buenos, confirmado tanto por los jugadores como por el propio cuerpo técnico.

Aún queda mucho por trabajar y la adaptación de los 13 fichajes llevará su tiempo. Iván Montoya, Roberto Domenech, Jorge Laredo, Yanis Ramírez, Javier Rodríguez, Augusto Moreno, Ozbej Silc, Eduardo Escobedo, Fábio Teixeira, Borja Méndez, José Oliver, Lautaro Robledo y Flavio Wick se han sumado a Darko Dimitrievski, Aarón Gutiérrez, James Parker, Xavi Barreto, Julen Urruzola, Hugo Mora y Ander Torriko con el objetivo de mantenerse en la élite del balonmano español.