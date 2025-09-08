Isabel Sánchez-Arán: "Mi objetivo es llegar a los 100 metros de profundidad"

Isabel Sánchez-Arán es considerada una de las apneístas más completas dentro del panorama internacional. Después de ganar una medalla de bronce en el pasado mundial, afronta una nueva prueba con el objetivo de alcanzar los 100 metros de profundidad entre ceja y ceja. No será fácil, pero la ilicitana tiene claro que ese día llegará, más pronto que tarde. Tras fundar el Club Apnea Elche, tiene el sueño de acercar este deporte a la ciudad de las palmeras para que la gente se anime en este deporte ancestral.

Isabel Sánchez-Arán durante una competición. / INFORMACIÓN

Pregunta: ¿En qué consiste la apnea?

Respuesta: La apnea no es nada más y nada menos que el buceo a pulmón. En realidad es una práctica ancestral que siempre ha acompañado al ser humano desde los tiempos de las cavernas, porque el hombre siempre se ha sumergido para buscar alimento. Con el paso del tiempo se ha transformado en un deporte, sobre todo desde los años noventa. Tiene tres objetivos claros; el tiempo, la distancia y la profundidad.

P: ¿Qué modalidades hay?

R: Hay dos familias de modalidades, las de piscina y las de mar. En las de piscina está la apnea estática, donde el objetivo es alcanzar el mayor tiempo de apnea posible y no se tiene en cuenta la distancia, solamente el tiempo. Existe también la apnea dinámica y dentro de ella hay tres modalidades, que se diferencian entre sí por el estilo de nado. Una es con aleta, otra sin aleta y la tercera es con monoaleta, que es una aleta única donde van los dos pies metidos adentro, como si fuese un delfín. En estas tres el objetivo es cubrir la mayor distancia posible en una piscina.

P: ¿En qué se basan las modalidades de mar?

R: En este tipo, el objetivo es ver quién alcanza mayor distancia vertical o lo que es lo mismo, profundidad. El tiempo es indiferente, lo que cuenta es quién baja más. De nuevo tenemos también con aletas, sin aletas, monoaletas y una última que se llama inmersión libre. En esta seguimos el cabo guía para no perdernos en la inmensidad del mar, porque ahí abajo es muy fácil desorientarse. Es un poco como si trepásemos la cuerda.

Isabel Sánchez-Arán, durante una competición. / INFORMACIÓN

P: ¿Qué técnicas se usan para mejorar la respiración y la relajación?

R: Hay muchísimas, sintetizar es muy difícil. En la apnea el objetivo es reducir el consumo para poder mantenerse más tiempo debajo del agua. El consumo lo produce el cuerpo cuando haces un ejercicio muscular, pero también depende de la mente. Antes de poder aguantar la respiración tienes que aprender a respirar. Para nosotros la respiración es una cosa muy especial, a través de ella puedes controlar tu ritmo cardiaco. Hay cuatro momentos básicos cuando aprendes apnea, la respiración inicial, la gran bocanada de aire, la fase de la apnea en sí y la recuperación.

P: ¿Qué tipo de riesgos pueden existir y cómo se pueden prevenir?

R: La apnea no es un deporte de contacto, por lo que no tiene riesgos de lesiones al uso como romperse una pierna o la nariz. Las lesiones en la apnea están más relacionadas con el efecto de la presión en nuestro cuerpo, lo que se llaman barotraumas, como por ejemplo del oído. Si no escuchas a tu cuerpo y te empeñas en bajar y bajar puedes tener un problema. Lo que dice la gente de "se me ha reventado la nariz" es porque se ha dañado alguna vena por la presión. Hay gente que baja muy profundo y no respeta los límites de seguridad, en estos casos se pueden llegar a dar episodios de enfermedad decompresiva, algo muy típico del buceo. En la apnea es muy raro, pero no imposible. Si sigues las reglas de seguridad no tiene por qué pasarte nada, es como en la escalada, si no vas con cuidado te puedes caer.

Isabel Sánchez-Arán. / INFORMACIÓN

P: ¿Cómo descubrió la apnea y qué fue lo que más le enganchó?

R: De pequeña siempre me ha gustado mucho el agua, me daba sensación de libertad. Luego, de mayor siempre me ha gustado viajar y conocer deportes al aire libre. Gracias a unos amigos probé el buceo y me gustó mucho. Mi relación con la apnea empezó de casualidad, había un campeonato cerca de donde estaba trabajando en aquella época, que era en Chipre, y me pareció una cosa de locos. Con la apnea no quería hacer lo de los vídeos de Youtube que salen fatal y es súper peligroso. Cuando empecé me comentaron que tenía buenas cualidades y desde ese momento ya no he parado.

P: ¿Cómo nace la idea del Club Apnea Elche?

R: Cuando llegó el Covid decidí volver a España para empezar mi andadura, pero en Elche no había nada y la costa tiene muy poca profundidad. Estoy entrenando para bajar 100 metros y lo más profundo que podemos encontrar es en Tabarca unos 45. No salía rentable. Empecé a mirar y encontré un sitio en la Costa Brava. Me puse a trabajar allí, pero siempre me había quedado con la espinita de hacer algo en mi ciudad. Me puse en contacto con gente de Elche y junto a dos compañeros empezamos a tramitar todos los papeles en el Ayuntamiento.

"No recomiendo a la gente que pruebe la apnea por su cuenta" Isabel Sánchez-Áran — Apneísta profesional

P: ¿Qué le diría a una persona que le pica la curiosidad con la apnea?

R: Que se acerque al club y que vea un poco todo lo que hacemos. No recomiendo que se ponga a probar cosas por su cuenta con vídeos de Youtube o cosas así. Tristemente, ahí es cuando vemos los accidentes. La gente está motivada, pero en vez de acercarse a un club y hacer las cosas bajo supervisión de un instructor y de gente formada, empiezan a hacerlo por su cuenta.

P: ¿Qué sueños le quedan por cumplir bajo del agua?

R: Mi objetivo es llegar a los 100 metros de profundidad. Uno de mis sueños era bucear en el agujero azul de las Bahamas, en la Vertical Blue, que es la competición más prestigiosa del mundo, como el Wimbledon de la apnea. Lo conseguí en 2022, solo se puede acceder por invitación y solo van los 10 mejores del mundo en cada modalidad. Me habían invitado otros años, pero costaba mucho dinero. Otro fue ganar una medalla y ahora quiero llegar a los 100 metros. Si no lo puedo conseguir este año, lo conseguiré el que viene o cuando sea, pero tengo claro que va a llegar.