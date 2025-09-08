Remo
El Real Club de Regatas de Alicante, campeón de España de Beach Sprint
La entidad se corona en La Línea de la Concepción y además recibe el Trofeo Iberdrola al mejor club femenino
El Real Club Regatas de Alicante se exhibe en la La Línea de la Concepción (Cádiz) y se proclama campeón de España de remo en la modalidad 'beach sprint', disciplina de remo de mar de velocidad que se estrenará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, reconocimiento ganado merced a su espectacularidad y enorme exigencia.
En la competición han participado 250 deportistas y 183 tripulaciones procedentes de 22 clubes de seis comunidades autónomas, que han competido entre sí durante las tres jornadas del Nacional celebrado en la bahía gaditana, según detalló la propia organización.
El equipo alicantino ha liderado el medallero con diez metales sumdas gracias a cuatro preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce, mejor resultado general que el obtenido por su inmediato perseguidor, el Real Club Mediterráneo de Málaga, que finalmente fue subcampeón con tres oros, una plata y dos bronces. Tercero finalizó el CD de Mar Clot de Lillot El Campello, que sumó 4 preseas (3 oros y 1 bronce).
El campo de regatas, de 250 metros, fue cubierto por los deportistas dos veces, una de ida y otra de vuelta, en eliminatorias de dos embarcaciones. La carrera partió desde la orilla, sirviendo de test organizativo con vistas a la Copa de la Juventud, prueba continental programada a finales de octubre en el mismo escenario, además de ser clasificatoria para la selección española.
También brillaron en el medallero clubes como el Real Club Náutico Torrevieja (7 medallas), el Real Club de Regatas de Cartagena, el Club Náutico Santa Lucía, el Club Náutico Sevilla y el Club Náutico Santa Pola, entre otros.
En el Trofeo Iberdrola femenino, el Real Club Regatas de Alicante ha conseguido igualmente el triunfo, lo que le convierte en el equipo femenino más potente del país.
Resultados del RCRA en el Nacional
Categoría Cadete
- ORO: C1xCF: Sara Torres
- ORO: C2xCMix: Sara Torres y Enrique Martínez
- BRONCE: C2xCF: Lirios Huelamo y Cristina Noland
- BRONCE: C2xCM: Diego Molina y Enrique Martínez
Categoría Juvenil
- ORO: C2xJF: Carmen Jarabo y Marina López
- PLATA: C2xJF: Aitana Carrión y Lucía Devesa
- 4º: C1xJM: Anton Ivanov
- 4º: C2xJM: Alejandro Moreno e Ignacio Ramiro Noland
Categoría Absoluta
- ORO: C1xAbsM: Miguel Salas
- PLATA: C1xAbsM: Joel Naukkarinen
- PLATA: C1xAbsF: Lucía Navarro
- PLATA: C2xAbsMix: Lucía Navarro y Miguel Salas
Este campeonato confirma la excelente temporada que está viviendo la sección de remo del RCRA, que no deja de sumar títulos y reconocimientos en cada competición, dentro y fuera del país.
El RCRA celebra la entrega de premios del 6º Trofeo Regularidad
El pasado sábado 6 de septiembre, el Real Club de Regatas de Alicante celebró la entrega de premios del VI Trofeo Regularidad, una competición que cada verano reúne a los regatistas más jóvenes del club en la bahía de Alicante.
Este trofeo, que se disputa durante los meses de julio y agosto, premia la constancia de los participantes y permite que todas las clases del equipo de regatas naveguen juntas en una cita semanal.
La prueba ha sido además una gran oportunidad para los más jóvenes, que han podido dar sus primeros pasos en la competición y preparar la temporada oficial, al tiempo que los equipos mantenían la actividad durante el verano.
En esta edición participaron numerosos regatistas, que demostraron su esfuerzo y regularidad a lo largo de las diferentes jornadas.
Resultados VI Trofeo Regularidad
► CLASE OPTIMIST
Categoría Sub11
- Francisco Sirvent
- Iván Soler
- Rafael Ferrándiz
Categoría Sub13
- Nicolás Navarro
- Javier Sánchez
- Lorenzo Cardellini
Categoría Femenina
- Natalia Sánchez
- Claudia Rodríguez
- Alejandra Sagrado
Categoría Masculina
- Nicolás Navarro
- Javier Sánchez
- Lorenzo Cardellini
Clase ILCA
- Inés Sirvent
- Francisco Martínez
- Julia Jiménez
Clase 420
- Mateo Carbonell y Jesús Campos
- Ignacio Sánchez y Alejandro Valero
- Víctor Bou y Alejandro Rodríguez
El Trofeo Regularidad también cumple un papel fundamental en la filosofía del club, que no es otra que la de mantener viva la actividad deportiva durante el verano para que, al llegar septiembre, los regatistas y alumnos de sus escuelas náuticas retomen con fuerza la nueva temporada.
