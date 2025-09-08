El Real Club de Regatas de Alicante, campeón de España de Beach Sprint

El Real Club Regatas de Alicante se exhibe en la La Línea de la Concepción (Cádiz) y se proclama campeón de España de remo en la modalidad 'beach sprint', disciplina de remo de mar de velocidad que se estrenará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, reconocimiento ganado merced a su espectacularidad y enorme exigencia.

En la competición han participado 250 deportistas y 183 tripulaciones procedentes de 22 clubes de seis comunidades autónomas, que han competido entre sí durante las tres jornadas del Nacional celebrado en la bahía gaditana, según detalló la propia organización.

El equipo alicantino ha liderado el medallero con diez metales sumdas gracias a cuatro preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce, mejor resultado general que el obtenido por su inmediato perseguidor, el Real Club Mediterráneo de Málaga, que finalmente fue subcampeón con tres oros, una plata y dos bronces. Tercero finalizó el CD de Mar Clot de Lillot El Campello, que sumó 4 preseas (3 oros y 1 bronce).

Dos integrantes del equipo de remo femenino del Real Club de Regatas de Alicante en el Nacional. / RCRA

El campo de regatas, de 250 metros, fue cubierto por los deportistas dos veces, una de ida y otra de vuelta, en eliminatorias de dos embarcaciones. La carrera partió desde la orilla, sirviendo de test organizativo con vistas a la Copa de la Juventud, prueba continental programada a finales de octubre en el mismo escenario, además de ser clasificatoria para la selección española.

También brillaron en el medallero clubes como el Real Club Náutico Torrevieja (7 medallas), el Real Club de Regatas de Cartagena, el Club Náutico Santa Lucía, el Club Náutico Sevilla y el Club Náutico Santa Pola, entre otros.

En el Trofeo Iberdrola femenino, el Real Club Regatas de Alicante ha conseguido igualmente el triunfo, lo que le convierte en el equipo femenino más potente del país.

Uno de los remos mixtos del Real Club de Regatas compitiendo en La Línea de la Concepción. / RCRA

Resultados del RCRA en el Nacional

Categoría Cadete

ORO: C1xCF: Sara Torres

C2xCMix: Sara Torres y Enrique Martínez BRONCE: C2xCF: Lirios Huelamo y Cristina Noland

Categoría Juvenil

ORO: C2xJF: Carmen Jarabo y Marina López

C2xJF: Aitana Carrión y Lucía Devesa 4º: C1xJM: Anton Ivanov

Categoría Absoluta

ORO: C1xAbsM: Miguel Salas

C1xAbsM: Joel Naukkarinen PLATA: C1xAbsF: Lucía Navarro

Este campeonato confirma la excelente temporada que está viviendo la sección de remo del RCRA, que no deja de sumar títulos y reconocimientos en cada competición, dentro y fuera del país.

Ganadores y ganadoras del trofeo de la regularidad del Real Club de Regatas de Alicante. / RCRA