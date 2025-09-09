Atticgo Elche-Bera Bera: Duelo de gigantes en el Esperanza Lag

Campeón y subcampeón se verán las caras en la segunda jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Este miércoles, a las 20 horas, el Esperanza Lag será testigo de un partido que enfrentará a las dos mayores potencias del balonmano femenino español a día de hoy, Super Amara Bera Bera y Atticgo Elche. La temporada oficial arrancó el pasado 30 de agosto y para Bera Bera, el nuevo curso empezó con un duelo ante Porriño, el cual las donostiarras superaron sin ninguna complicación. El resultado final fue de 35-20, demostrando que las actuales reinas de la liga están preparadas para reeditarlo otra temporada más.

Por su parte, el Atticgo debutó en liga ante el Sporting La Rioja. El duelo se decidió desde la defensa, pues el marcador, 13-19, fue relativamente bajo. Una gran segunda mitad fue suficiente para que las ilicitanas doblegaran a las riojanas en el estreno oficial.

El duelo entre Atticgo y Bera Bera será el más atractivo de toda la segunda jornada y además, contará con el acto oficial de despedida a María Flores. La capitana anunció el pasado mes de mayo su retirada como jugadora profesional de balonmano y en honor a toda su trayectoria, el Atticgo ha decidido retirar su dorsal 14. El conjunto vasco fue ante el que la castellonense disputó su último partido oficial y ahora, más de tres meses después, será el testigo del evento.

El Bera Bera ya ha estrenado el palmarés esta temporada. El conjunto dirigido por Imanol Álvarez venció en semifinales al Madeira por 31 a 21 y en la final al Benfica por 38 a 21. De este modo las donostiarras conseguían su tercera Supercopa Ibérica consecutiva. Ahora se medirán frente al Atticgo, un duelo que apunta a ser de altura.

Joaquín Rocamora

El técnico del Atticgo ha valorado el encuentro ante el Bera Bera y el reconocimiento a una jugadora histórica, María Flores. "Este homenaje es una muestra de como el club ha crecido en los últimos años, no solo en lo deportivo, sino también en lo estructural. María Flores, a pesar de no ser ilicitana de nacimiento, ha sido la jugadora más importante de la historia del club. Ha logrado todos los títulos, es un homenaje muy bonito", opinaba Joaquín Rocamora.

"María es la persona que más y mejor refleja la idiosincrasia y valores de este club. Los últimos meses han sido muy bonitos, se ha ganado el respeto de todo el mundo. Me costaría ver a alguien hablar mal de ella por algo en concreto", comentaba el técnico.

Por su parte, Joaquín Rocamora ha querido también felicitar a Bera Bera por la consecución de la Supercopa Ibérica. "Es el mejor Bera Bera de la última década. Si no el mejor, el que más diferencia tiene con el resto de equipos españoles. Lo fácil sería hablar del presupuesto, pero hay que reconocer el trabajo que llevan haciendo estos últimos años. Eso sí, vamos a intentar ponerle las cosas muy difíciles. Deseábamos que llegara esta semana".

Sobre si existen diferentes planes de cara al partido, Rocamora ha reconocido ser un entrenador "muy intuitivo" que se intenta adaptar a las circunstancias del encuentro. El preparador cree que si el ritmo es alto, será muy difícil competirle al conjunto vasco, no obstante, las ilicitanas serán intensas e intentarán aprovechar las debilidades del rival.

"Lo mejor que tiene Bera Bera es que respeta muchísimo al rival. Van a intentar jugar de la mejor manera posible. Somos un equipo muy joven, pero es la estructura que tenemos. Estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido", pensaba Rocamora. Además, ha animado a la gente a que se acerque al Esperanza Lag. "Las ocho de la tarde es una hora fenomenal para acercarse. Ojalá lo hagan para ver el homenaje a María Flores y para ver la reedición de la última final de liga".