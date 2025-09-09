Un ganador de la París-Roubaix confirma su presencia en el Criterium de La Nucia

El ciclista neerlandés Dylan van Baarle, ganador de la París-Roubaix 2022 y subcampeón del Mundo en Ruta 2021, disputará la próxima edición del Criterium de La Nucia, que se disputará el 18 de octubre, según confirmó este martes la organización de la prueba.

Van Baarle, que actualmente forma parte del Visma-Lease a Bike, fue campeón de ruta de los Países Bajos en 2023 y se suma a otros ciclistas de prestigio en esta prueba, como el mexicano Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia, o la francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del último Tour de Francia femenino.

Palmarés de Dylan van Baarle El palmarés de Dylan van Baarle consta de 8 victorias profesionales. Sus resultados más destacados son los siguientes: París-Roubaix 2022

A través de Flandes 2021

Omloop Het Nieuwsblad 2023

General de la Vuelta a Gran Bretaña 2014

Etapa del Dauphiné 2019

Medalla de plata en el Mundial de ruta 2021

Leyendas del ciclismo

Además, el Criterium de La Nucía contará con la participación de dos leyendas del ciclismo español, como Miguel Indurain, pentacampeón del Tour, y Pedro Delgado, ganador de una ronda gala y dos Vueltas a España.

Presentación de la prueba ciclista en La Nucia, con la presencia de la leyenda Miguel Induráin / Información

Esta prueba contará con las tradicionales pruebas de puntuación y eliminación, además del duelo, competición en la que los corredores volverán a retar al hexacampeón de España de rallyes, Miguel Fuster.

El fin de semana se complementará el domingo con una prueba de Gran Fondo, abierta a todos los aficionados, sobre un recorrido de 132 kilómetros que recorrerá parte del interior de la provincia de Alicante, diseñado por Miguel Indurain.