Ciclismo
Un ganador de la París-Roubaix confirma su presencia en el Criterium de La Nucia
La prueba tendrá lugar el próximo 18 de octubre en la localidad alicantina
El ciclista neerlandés Dylan van Baarle, ganador de la París-Roubaix 2022 y subcampeón del Mundo en Ruta 2021, disputará la próxima edición del Criterium de La Nucia, que se disputará el 18 de octubre, según confirmó este martes la organización de la prueba.
Van Baarle, que actualmente forma parte del Visma-Lease a Bike, fue campeón de ruta de los Países Bajos en 2023 y se suma a otros ciclistas de prestigio en esta prueba, como el mexicano Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia, o la francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del último Tour de Francia femenino.
Palmarés de Dylan van Baarle
El palmarés de Dylan van Baarle consta de 8 victorias profesionales. Sus resultados más destacados son los siguientes:
- París-Roubaix 2022
- A través de Flandes 2021
- Omloop Het Nieuwsblad 2023
- General de la Vuelta a Gran Bretaña 2014
- Etapa del Dauphiné 2019
- Medalla de plata en el Mundial de ruta 2021
Leyendas del ciclismo
Además, el Criterium de La Nucía contará con la participación de dos leyendas del ciclismo español, como Miguel Indurain, pentacampeón del Tour, y Pedro Delgado, ganador de una ronda gala y dos Vueltas a España.
Esta prueba contará con las tradicionales pruebas de puntuación y eliminación, además del duelo, competición en la que los corredores volverán a retar al hexacampeón de España de rallyes, Miguel Fuster.
El fin de semana se complementará el domingo con una prueba de Gran Fondo, abierta a todos los aficionados, sobre un recorrido de 132 kilómetros que recorrerá parte del interior de la provincia de Alicante, diseñado por Miguel Indurain.
Suscríbete para seguir leyendo
- Diecinueve municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Última hora: Aemet amplía la alerta naranja por lluvias, viento y granizo a toda la provincia de Alicante
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada