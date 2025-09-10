Alicante vuelve a ser el epicentro del golf amateur.

La ciudad de Alicante respira golf. Durante la mañana de hoy se ha presentado la II edición de la FORTY Golf Cup (FGC) en Bonalba Golf Resort, un evento que tras meses de preparación regresa con un formato único en todo el país.

El evento se extenderá hasta el 13 de septiembre y estará abierto a todos los públicos. Durante la primera edición ya superó los 1.200 asistentes y los 550 cursos de iniciación al golf. En esta nueva edición, la FGC redobla su apuesta con una agenda ampliada, con dos jornadas de torneo oficial y otra de torneo femenino por equipos, un nuevo enfoque experiencial y actividades para todos los públicos.

Cartel del evento. / INFORMACIÓN

La presentación del evento ha contado con Emilio Del Barrio, presidente de FORTY Group y promotor del evento, Xavier Darblade, CEO de Bonalba Golf Resort y Paco Ganga, director del torneo. Los tres protagonistas han coincidido en el salto cualitativo de esta segunda edición.

Emilio Del Barrio, tras dar por inaugurada la segunda edición ha comentado lo siguiente. "La FORTY Golf Cup es una celebración del golf en todos sus valores. Es un deporte saludable, accesible, divertido y con una enorme capacidad para generar vínculos personales y profesionales. Ha sido un trabajo de meses, pensado al detalle para que cada jornada sea una experiencia única".

De izquierda a derecha Paco Ganga, Emilio Del Barrio y Xavier Darblade, durante la presentación del evento. / INFORMACIÓN

El evento incluye dos torneos, el Ladies International Team Trophy, un torneo femenino por equipos con carácter internacional que pone el foco en la visibilidad y el liderazgo de la mujer en el golf amateur. El enfrentamiento entre el combinado español y el equipo europeo representa un paso firme hacia la igualdad en el deporte y busca consolidarse como cita imprescindible del calendario

Formación, diálogo y golf para todos

El próximo 10 de septiembre se celebrarán varias ponencias, una de ellas será a cargo de Fabián Villena y Fernando Vega de Seoane. "Actitud positiva inteligente en el golf" estará centrada en cómo actuar en un campo de golf, y en la vida, sin miedo a errar y con actitud positiva. Por la tarde tendrá lugar un curso especial, llamado "Reglas del golf", impartido por Alfredo Martínez Ruiz, Árbitro Territorial F.G.C.V.

El 11 de septiembre tendrá lugar a las 12 horas FORTYLAB Business, bajo el título "El golf antes, durante y después del éxito", una conversación moderada por Jorge Armenteros (director de Ryder COPE y voz habitual de Tiempo de Juego), en la que participarán Mar Ruiz de la Torre (vicepresidenta de la Federación Española de Golf), Elena Jiménez (periodista y presentadora de TVE) y Emilio Del Barrio, presidente de FORTY Group. Se tratará de una mesa abierta que explorará como el golf influye en la vida personal y profesional desde distintos sectores de éxito.

Bonalba Golf Resort será la sede de la II edición del FGC. / INFORMACIÓN

El director del torneo, Paco Ganga, ha destacado que "las inscripciones a cursos de golf en la Comunidad Valenciana están batiendo récords y confirman que el golf está de moda. El año pasado, más de 500 personas realizaron clínics gratuitos durante la FGC y la mayoría de ellas siguen practicando un año después. Eso significa que la democratización del golf es real, y que Alicante es un ejemplo de ello gracias a este evento".

Bonalba Golf Resort

El 12 y 13 de septiembre, el público general podrá acceder de forma gratuita al Doble Open Day, con actividades de iniciación, zona de prácticas, charlas, stands de asociaciones y una gran pool party con DJs, gastronomía y coctelería. El sábado, a las 21:00 h, el restaurante Puntapiedra acogerá la gala de entrega de premios y la gran fiesta de clausura, la Pink Party.

La FORTY Golf Cup se consolida así como una de las citas amateurs más ambiciosas de España, con un modelo inclusivo que conecta deporte, salud y ocio, y con el objetivo claro de acercar el golf a toda la ciudadanía.