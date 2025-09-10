El Atticgo cae con honores ante el Bera Bera (20-26)

Derrota del Atticgo en el segundo encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola. Bera Bera impuso su ritmo y penalizó los errores de las locales para cerrar el partido con un marcador de 20-26. La revancha de la última final tendrá que esperar y las ilicitanas viajarán hasta Lanzarote el próximo fin de semana con el objetivo de retomar la senda de la victoria.

Partido especial para toda la afición y en especial para María Flores. La castellonense vio su dorsal 14 retirado en todo lo alto del Esperanza Lag en la previa del encuentro entre Atticgo y Bera Bera en un homenaje a toda su carrera en el conjunto ilicitano.

El duelo entre las dos últimas finalistas de la Liga Guerreras Iberdrola arrancó con una intensidad altísima en defensa por parte del Atticgo. Muy atentas todas las jugadoras de Joaquín Rocamora y cimentando la ventaja desde el área propia conseguían una renta de 7 a 3 que obligaba a Imanol Arias a pedir tiempo muerto.

El descanso solicitado por el técnico del conjunto vasco surtió efecto para las suyas, pues con un parcial de 0-5 conseguían remontar el marcador. Toda la comodidad y la intensidad defensiva demostrada por el Atticgo en el arranque había desaparecido y el conjunto visitante no hacía más que aumentar la renta, gracias en parte a Elba Álvarez y Elke Karsten. Penalizaba los errores el Bera Bera y con un magnífico último tramo de la primera mitad, se marchaban ambos conjuntos al paso por vestuarios con un marcador de 10-15 favorable a las donostiarras.

El primer gol de la segunda mitad llegaría en manos del conjunto visitante, que pese a una buena defensa del Atticgo, conseguía abrir la lata. Pasaban los minutos y si las ilicitanas seguían dentro del partido era en gran parte por culpa de Nicole Morales. La guardameta estaba cuajando un partido sensacional con paradas de mérito y su equipo se estaba aprovechando de ello. El Atticgo había mejorado sus prestaciones, tanto en defensa como en ataque y el partido estaba transcurriendo sus mejores minutos.

La tónica en el pabellón era de una alternativa de goles entre ambos conjuntos, con una intensidad tremenda. Gracias a los arreones, las chicas dirigidas por Joaquín Rocamora conseguían ponerse a dos tantos y eso obligaba al técnico visitante a pedir tiempo muerto. Bera Bera estaba basando su juego en la figura de Lyndie Tchaptchet, lo que parecía surtir efecto gracias a la potencia de la pivote camerunesa. Volvían los cinco goles de diferencia en el marcador y el sueño de vencer a las campeonas se empezaba a desvanecer.

En busca de la remontada

En busca de una remontada épica pedía Joaquín Rocamora un tiempo muerto para reorganizar a las suyas, pero Bera Bera no daría su brazo a torcer. Las favoritas estaban aprovechando su condición y demostrando porque son las reinas del balonmano español. Ya en los últimos minutos, el técnico local daba entrada a las más jóvenes del equipo, lo que despertaría los aplausos del público presente. Lucía Calleja, nacida en 2009, hizo presencia en los últimos instantes y sus minutos no pasaron inadvertidos. Demostró desparpajo, se atrevió a lanzar un siete metros y terminó el partido con una sonrisa de oreja a oreja.

El encuentro finalizó con la derrota del Atticgo por 20 a 26. Una gran segunda parte del Bera Bera, en la cual impuso su ritmo con autoridad fue suficiente para que las ilicitanas hincaran rodilla por primera vez en la temporada. Con este triunfo las vascas se colocan líderes de liga, mientras que el Atticgo tendrá que recuperar sensaciones ante el Lanzarote.