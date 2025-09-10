Dani Holgado, tras los pasos de Nico Terol

La temporada arrancó con el pie torcido para Dani Holgado. Varios abandonos, desilusiones y carreras que terminaban con la miel en los labios. Así estaba siendo el debut del alicantino en la categoría de plata del motociclismo hasta la llegada del Gran Premio de Austria. El 17 de agosto fue el momento de reflexión, el instante donde pareció abrirse la veda. Holgado se estrenó en el podio de Moto2 a la 13ª. El primer gran paso estaba dado y la victoria, parecía estar más cerca que lejos.

No tardaría mucho en llegar y a las dos carreras el alicantino se subió al escalón más alto del podio en el Gran Premio de Cataluña. Con un dominio de principio a fin, culminó un fin de semana prácticamente perfecto, demostrando su gran evolución en la categoría intermedia. El sábado se erigió como "poleman" tras batir el récord del circuito al marcar un tiempo de 1:41:549. Estaba de dulce y superó por 80 milésimas a Jake Dixon, con Collin Veijer completando la primera línea de la parrilla.

Dani Holgado posa en el podio. / Aspar Team

El día importante era el domingo y Dani Holgado era consciente de ello. De principio a fin marcó un ritmo demoledor que nadie pudo seguir. Salió lanzado desde el primer momento y en apenas unos metros, ya ostentaba más de medio segundo de ventaja sobre Jake Dixon. Durante las 21 vueltas de la carrera, el alicantino gestionó los neumáticos y en el momento adecuado, volvió a aumentar la velocidad para estirar su ventaja respecto al segundo clasificado.

"Es un gran día, es mi primera victoria de Moto2. Todos sabemos que es una categoría difícil, pero ya subimos al podio en Austria y ahora esta victoria significa mucho. No me esperaba estos resultados al inicio de la temporada, pero según hemos ido trabajando con el equipo hemos visto que podía llegar", comentó Holgado. De este modo, el piloto de 20 años entra en una selecta lista junto a Nico Terol, convirtiéndose en los únicos alicantinos en triunfar en la categoría intermedia.

Nico Terol

El piloto nacido en Alcoy era hasta el pasado 7 de septiembre el único alicantino en subir al gran escalón del podio en Moto2. Lo hizo en tres ocasiones durante el año 2013. La primera llegó en el Gran Premio de las Américas el 21 de abril. Posteriormente, el 29 de septiembre volvió a hacer lo propio, esta vez en el Gran Premio de Aragón y por última vez, volvió a vencer en su tierra, en Valencia el 10 de noviembre. Disputó tres temporadas en la categoría y tras un mal 2014, decidió emprender un nuevo reto en el Campeonato Mundial de Superbikes.

Nico Terol celebra su victoria en el Gran Premio de Valencia de 2011. / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Su salto a Moto2 fue en el año 2012, pero anteriormente labró una gran carrera en la categoría de 125cc. Hasta 13 victorias consiguió el alcoyano, con 34 podios, 8 poles y 7 vueltas rápidas en ocho años. Grandes números que se vieron incrementados durante la temporada de 2011, cuando se alzó con el título mundial en el Gran Premio de Valencia, superando en la clasificación global al francés Johann Zarco y al español Maverick Viñales.

Su retirada llegó en febrero de 2017, sin embargo, dos años después regresó para competir con Aspar en la Copa del Mundo de Moto E. En 2021 pasó a competir en el Mundial de Resistencia. La curva cuatro del Circuito Ricardo Tormo de Valencia tiene su nombre y en la actualidad, es el director deportivo de Aspar Team, equipo de Dani Holgado.

La temporada 2025 de Dani Holgado está mostrando un crecimiento exponencial. La hoja de ruta y los pasos marcados se están cumpliendo. Tras el primer podio llegó la primera victoria y a día de hoy, el alicantino es séptimo del mundial con 112 puntos, a 105 del líder Manuel González. Lidera la clasificación de "los rookies" y si todo sigue según lo planeado, apunta a ser uno de los favoritos a reinar en la categoría intermedia la próxima temporada.