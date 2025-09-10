El deporte y la solidaridad reúnen a 300 exalumnos jesuitas en Alicante

El sábado 13 de septiembre se celebra el III Encuentro Deportivo Internacional de Antiguos Alumnos de Jesuitas. Un total de 300 personas llegadas de Madrid, Málaga, Valencia, Extremadura e incluso Portugal disfrutaran de una gran jornada deportiva en las instalaciones del Colegio Inmaculada Jesuitas, así como en el campo del Alicante Golf.

Distintas generaciones de distintos colegios de España darán lo mejor de sí mismos en los torneos de golf, fútbol, baloncesto, balonmano, voley y pádel que se disputarán a lo largo del día, con la conclusión de los torneos a las 19:00 horas. Además del deporte, será un día de convivencia para muchos exalumnos de la familia jesuita.

La entrega de premios se realizará durante la cena de clausura que se celebra a las 21:00 horas en el Castillo de Santa Bárbara, lugar emblemático de la ciudad. Cabe recordar que los eventos de la asociación tienen un fin solidario: cualquier beneficio económico se destina a ayudar a los compañeros del Colegio Nazaret de Alicante.