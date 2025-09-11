Fernando Latorre: "Es el debut soñado"

Terminó la espera y el Eón arranca su temporada de debut en la Liga Asobal. Lo hará ante el mejor rival posible, el Barcelona, y las ganas y la ilusión del club alicantino están por las nubes. "Es muy ilusionante, tenemos muchas ganas de empezar. Ahora arranca la competición y por fin el club estará en Asobal. Empezamos en casa y lo hacemos ante el mejor equipo. No puede ser de otra manera que no sea con ilusión. Sabemos que el pabellón estará lleno y que la gente nos va a apoyar. Trataremos de ser competitivos, pero será difícil, eso sí, nos aferraremos a las mínimas posibilidades. Si nos ganan, que sea sufriendo", confesaba Fernando Latorre.

El técnico del Eón ha comentado que será un partido donde los puntos costarán mucho de sacar, pero desde el club son conscientes de ello. "No podemos aceptar que el Barcelona nos va a derrotar antes de jugar. Sabemos que tenemos que usar nuestras bazas. En la primera temporada lo que cuenta es conseguir la permanencia cuanto antes posible. Es el debut soñado en cuanto a público y en cuanto a rememorar épocas pasadas con el pabellón lleno", señalaba el preparador.

Ha reconocido que el equipo está "bien" físicamente y que no hay lesiones graves. A día de hoy es difícil ver al equipo en su plenitud debido a todos los cambios realizados en verano, pero el entrenador confía en que el nivel verdadero del club llegará con el paso del tiempo. Además, ve a su conjunto con "ganas e ilusión".

"La espera se ha hecho larga. Después de las vacaciones, del parón y de la pretemporada, todo el mundo quiere competir y hacerlo bien, con partidos serios donde se vea la calidad de los jugadores y del equipo", sentenciaba Fernando Latorre.