No te lo pierdas: Altea acoge la Copa de España ILCA 7 2025, cuatro días de vela olímpica en plena bahía

El Club Náutico de Altea será sede, del 18 al 21 de septiembre, de la Copa de España 2025 de la clase ILCA 7, una de las competiciones más relevantes del calendario nacional de vela ligera. La regata reunirá en aguas de la bahía de Altea a los mejores regatistas del país en esta exigente clase olímpica.

La prueba está organizada por el Club Náutico de Altea por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV), en colaboración con la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV), la Asociación Española de la Clase ILCA (AECIL) y el Ayuntamiento de Altea.

La bahía de Altea ofrece unas condiciones de navegación técnicas, estables y abiertas que han convertido al Club Náutico de Altea en sede habitual de campeonatos nacionales e internacionales. En ediciones anteriores, ha albergado regatas nacionales de ILCA, Optimist, Flying Dutchman o crucero, ganándose una sólida reputación organizativa. Se competirá en las categorías Absoluto y Sub-21, ambas puntuables para el ranking nacional.

La regata está abierta a clubes de todo el país, sin límite de inscripción, y contará previsiblemente con una amplia flota y representación autonómica.

Entre los participantes destaca el regatista alteano Gonzalo Suárez, una de las grandes promesas de la vela nacional que actualmente forma del equipo preolímpico español. Formado en la cantera del Club Náutico de Altea, Suárez compite actualmente al más alto nivel en la clase ILCA 7 y ha sido seleccionado en numerosas ocasiones para representar a España en pruebas internacionales. Su presencia en esta Copa de España supone un aliciente especial tanto para la afición local como para los jóvenes regatistas del club, que siguen de cerca su trayectoria.

Calendario oficial y pruebas programadas

El programa deportivo prevé la celebración de nueve mangas en total, de las cuales deberán completarse al menos dos para que el campeonato sea válido.

Miércoles 17: Publicación de instrucciones de regata (web oficial).

Jueves 18: Apertura de Oficina de Regatas (9:00 h) y control de equipamiento.

Viernes 19: Reunión de patrones (11:00 h) y señal de atención para la primera prueba (12:00 h).

Sábado 20: Continuación de pruebas (12:00 h).

Domingo 21: Última jornada de regatas (11:00 h) y ceremonia de entrega de trofeos tras la última manga.

Con la organización de este campeonato, el Club Náutico de Altea refuerza su compromiso con la vela olímpica y la formación de deportistas de alto rendimiento, consolidando además su papel como motor turístico y deportivo de la localidad.