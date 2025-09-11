La Unidad de Reproducción de HLA Vistahermosa patrocinará al Lucentum femenino en la temporada 25/26

La Unidad de Reproducción de la Clínica HLA Vistahermosa se convertirá en el patrocinador principal del primer equipo femenino del Lucentum Alicante durante la temporada 2025/2026. El acuerdo, firmado en las instalaciones del centro sanitario, une a ambas entidades en una apuesta común por la promoción y el desarrollo del deporte femenino.

El convenio fue rubricado por el doctor José López Gálvez, presidente del Grupo UR Internacional y director de la Unidad de Reproducción HLA Vistahermosa, y por el presidente del Lucentum Alicante, Daniel Adriasola.

"Este año aspiramos a todo"

López Gálvez, quien se declara "un gran aficionado al baloncesto" destacó que para la clínica es “un orgullo” impulsar el baloncesto femenino en la provincia y aseguró que este paso supone “subir a otro nivel” en la colaboración con el club. Por su parte, Adriasola subrayó que este patrocinio representa “otro paso adelante” en la historia del equipo y que "este año aspiramos a todo y sumar un patrocinador de este calibre es fundamental".

Según ha señalado el comunicado del club, para el Lucentum Alicante es un orgullo que la Unidad de Reproducción se sume al proyecto del baloncesto femenino, impulsando con su ayuda y colaboración el crecimiento de sus equipos.