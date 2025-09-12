El Real Club de Regatas de Alicante abre sus escuelas municipales

El RCRA pone en marcha una nueva temporada de las Escuelas Náuticas Municipales del Real Club de Regatas de Alicante para que niños y niñas y deportistas jóvenes se inicien y aprendan deportes náuticos o perfeccionen su práctica; modalidades como remo de mar, vela o piragüismo en aguas abiertas a lo largo del curso escolar, desde octubre hasta mayo.

Por disciplinas, la Escuela de Remo se divide en las categorías infantil, alevín y cadete. La actividad se desarrolla en la sede social del Real Club de Regatas, en el muelle de Poniente del Puerto de Alicante, bajo la supervisión de los instructores, que garantizan una enseñanza de calidad y adaptada a cada nivel.

En el caso de la Escuela de Vela las clases se imparten en la sede del Tiro Pichón, ubicado en La Cantera; se trata de unas instalaciones con salida directa al mar. Dirigida a alumnos de 7 hasta 12 años, la escuela ofrece formación práctica y teórica. La vela es un deporte que, además de enseñar el manejo de embarcaciones y el trabajo en equipo, fomenta valores como la responsabilidad, la autonomía y el respeto al mar, convirtiéndose en una actividad enriquecedora tanto a nivel deportivo como personal.

Una de las alumnas de la escuela municipal de remo de mar, en Alicante. / RCRA

La Escuela de Piragüismo desarrolla su actividad tanto en las instalaciones del Tiro Pichón (en La Cantera) como en la sede social del club, junto al centro comercial Panoramis, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de disfrutar del mar desde dos localizaciones únicas. Los cursos incluyen Kayak, Paddle SUP y Dragon Boat, y están dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 17 años, que navegan siempre bajo la supervisión de un monitor especializado. Una manera divertida, segura y completa de adentrarse en el mundo de los deportes de pala mientras se fomenta la coordinación, el trabajo en equipo y el contacto directo con el mar.

El RCRA de hecho ya ha abierto el plazo de inscripción de las Escuelas Náuticas Municipales a través de su página escuelas.rcra.es y el precio anual es de 70 euros.

Práctica de vela en la bahía de Alicante a cargo del Real Club de Regatas de la ciudad. / RCRA

Alicante, con su clima privilegiado y un mar abierto a la práctica deportiva durante los doce meses del año, es un lugar idóneo para la práctica de deportes náuticos. Y el RCRA es un referente del deporte náutico tanto en el ámbito de la competición como en la formación y la iniciación.

El Real Club de Regatas de Alicante reafirma con estas escuelas su compromiso con el deporte de base, ofreciendo programas diseñados para todas las edades y niveles. Una apuesta decidida por la cantera, que fomenta la pasión por el mar y transmite los valores de esfuerzo, compañerismo y respeto al entorno que caracterizan a los deportes náuticos.