El Eón-Barça marca el regreso de Alicante a la élite del balonmano tras 33 años de ausencia

El Pitiu Rochel se viste gala este sábado a las 20:15. El balonmano alicantino regresa a la élite y, además, lo hace recibiendo al equipo que ha ganado los últimos once campeonatos de liga, el Barça Handbol. De este modo, el Horneo Eón Alicante inicia su temporada regular en la Liga Asobal con el reto mayúsculo de puntuar ante el rival más fuerte de la competición.

La afición de Alicante acompañará con un más que previsible lleno de las gradas, de las cuales a la hora de publicarse esta previa solo quedaban disponibles localidades en los fondos del pabellón. Los hombres de Fernando Latorre han acabado una pretemporada en positivo que, dicen todos en el equipo, se les ha acabado haciendo larga ante el ansía de arrancar la competición oficial.

En palabras del capitán Ander Torriko, el equipo "está animado" tras las buenas sensaciones de pretemporada y se plantea ir a por todas este sábado: "Sabemos que es un partido muy complicado, sabemos del nivel que tienen, pero nosotros vamos a hacer nuestras cosas, y en casa más aún".

Ander Torriko, en el partido de pretemporada contra el MT Melsungen / Ismael Corbí / Horneo Eón

La misma idea tiene el entrenador, que quiere que, ante la dificultad, que su equipo salga a ganar sin complejos. "No podemos aceptar que el Barcelona nos va a derrotar antes de jugar. Sabemos que tenemos que usar nuestras bazas. En la primera temporada lo que cuenta es conseguir la permanencia cuanto antes posible", afirmó Latorre en declaraciones de este jueves.

El Barça, con necesidad de rotar

En cuanto al rival, el Barça llega a Alicante apenas 48 horas después de disputar competición europea ante el GOG danés, al que ganaron por 37-32. El equipo que dirige Carlos Ortega arrolló a los daneses en la primera mitad, con un acierto cercano al 90 % en los lanzamientos y una defensa sólida que le permitió marcharse al descanso con un contundente 25-14.

La segunda mitad, sin embargo, dibujó un escenario radicalmente opuesto: el Barça perdió fluidez en ataque, se relajó en defensa y se vio superado en un parcial adverso de 12-18 que sembró dudas sobre su regularidad competitiva. Una prueba de que el gigante que viene al Pitiu Rochel no es, ni mucho menos, invencible.

El extremo sueco del Barça Jonathan Carlsbogård lucha con el noruego Henrik Jakobsen, del GOG Gudme, durante el partido de Liga de Campeones de este jueves. / Alejandro García / EFE

Además, en el equipo azulgrana se esperan rotaciones, condicionado por la exigente visita de la próxima semana del vigente campeón de Europa, el Magdeburgo alemán. El conjunto culé cuenta con dos bajas para este encuentro: Luís Frade por descanso y Dike Mem por lesión. En sus lugares entran Òscar Grau y Adrián Sola.

"Sabemos que es un partido muy complicado, sabemos del nivel que tienen, pero nosotros vamos a hacer nuestras cosas, y en casa más aún" Ander Torriko — Capitán del Horneo Eón Alicante

En cuanto al Horneo EÓN Alicante, Fernando Latorre cuenta con todos los jugadores disponibles. La petición del capitán Torriko es que a esta convocatoria completa se sume también la afición: "Ojalá se llene el pabellón, como se va a llenar este fin de semana, que la gente se sienta identificada con los valores que quiere inculcar el equipo y el club y que nos sigan apoyando todos los fines de semana".

Homenaje

El club realizará un homenaje a Javier Cabanas, ex jugador del Tecnisan y del Barça y uno de los mejores jugadores de balonmano de España. Disputó cuatro Juegos Olímpicos con la selección nacional y jugó un total de 228 partidos internacionales, en los que marcó 566 goles. Este encuentro podrá seguirse también en directo por Teledeporte, LaLiga+y Esport3.