Iván Montoya: "Mi ilusión es jugar competición europea con el Horneo Eón Alicante"

Cerca de diez años más tarde, Iván Montoya volvió a casa y lo hizo con la etiqueta de fichaje estrella. El pivote de 26 años, procedente del Granollers, regresó a la ciudad de Alicante para intentar mantener al Horneo Eón entre los mejores del balonmano español durante mucho tiempo. No ha podido esconder su felicidad y las ganas por la temporada que arrancará el sábado ante nada más y nada menos que el Barcelona.

Pregunta: ¿Qué significa para usted volver a Alicante?

Respuesta: Para mí, después de muchos años fuera, es muy ilusionante. Volver a Alicante y poder hacerlo en Asobal después de tanto tiempo es muy bonito, pero también genera mucha responsabilidad al mismo tiempo.

P: Llegó con la etiqueta de fichaje estrella, ¿genera eso un plus de responsabilidad?

R: Más que un fichaje estrella, pienso que conforme te vas haciendo más veterano vas asumiendo de forma natural ciertas responsabilidades y después de tantos años jugando y disfrutando en Asobal… Pues sí, siento una cierta responsabilidad, pero no por ser el fichaje estrella o por ser de Alicante. Es la misma responsabilidad que en el resto de equipos en los que he estado, todo con naturalidad.

Montoya, fotografiado en el Pitiu Rochel para la entrevista. / Rafa Arjones

P: ¿Qué cree que puede aportar al equipo con la experiencia que ostenta en Asobal y Europa?

R: He tenido la oportunidad de vivir distintos tipos de partidos y competiciones, entonces creo que la experiencia y el instinto pueden ser importantes. Todo esto me da cierta perspectiva a la hora de jugar y de echarle una mano a los compañeros, más allá de lo puramente deportivo.

P: ¿Ha jugado la familia un peso importante en la decisión de volver?

R: No especialmente, después de tantos años ya estás acostumbrado a estar fuera. Obviamente, es muy reconfortante tener a la familia y amigos cerca, pero no ha sido lo principal. Lo principal es que el proyecto es muy interesante y que Alicante merece tener un equipo en Asobal como lo tenemos.

P: ¿Qué cambia del Iván Montoya que sale de Alicante hace diez años a ahora?

R: Sigo siendo el mismo, pero veo ciertas cosas de una forma distinta. Salir de casa y poder jugar distintas competiciones te da la oportunidad de poder ver las cosas desde otro punto de vista. En lo deportivo, no es lo mismo cuando juegas tus diez primeros partidos que cuando llevas ya bastantes más. Lo que ha cambiado en mí es que soy una persona más madura y un deportista mucho más maduro.

P: ¿Cómo se fraguó el fichaje?

R: Siempre que tenía días libres venía a Alicante y cuando jugaba el equipo siempre lo estaba viendo. Iba a tomar una decisión sobre mi futuro y sobre las opciones que tenía, decidimos esta. Es un proyecto ilusionante y bonito poder estar en Alicante. Quizás a corto plazo puede que se vea más arriesgado o antinatural, pero desde luego que la ilusión sería volver a jugar competición europea en el Horneo Eón Alicante. De todas las opciones que teníamos encima de la mesa nos decantamos por el Horneo.

El pivote alicantino llegó al Eón procedente del BM Granollers / Rafa Arjones

P: ¿Qué objetivo real tiene el Horneo Eón esta temporada?

R: La salvación, ese es el objetivo principal. A partir de ahí, cuando ya estemos salvados y con todo claro, obviamente vamos a seguir mirando hacia arriba con la ilusión de estar en el mejor balonmano de España. No va a ser nada fácil.

P: ¿Qué cree que puede necesitar el equipo para conseguir la salvación?

R: Es pronto para decirlo, pero sin ninguna duda lo que no puede faltar es la responsabilidad de los jugadores de entrenar y ser mejores cada día. Aún es pronto para decir falta esto o falta aquello, la profesionalidad no faltará y los jugadores daremos el máximo en cada partido.

P: ¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

R: Es el momento de que toda la afición esté unida y que realmente si se tiene que apostar por el balonmano en la ciudad de Alicante tiene que ser ahora. Nosotros vamos a responder en la pista, igual que las instituciones, la directiva… La afición no tiene ninguna obligación, pero creo que sería muy bonito que cuando venga un equipo al Pitiu vea las gradas llenas.

P: ¿Qué esperan del Pitiu Rochel esta temporada?

R: Yo lo he podido ver lleno más de una vez y es impresionante. Ojalá podamos ver las gradas llenas todos los partidos y hacer del Pitiu un fortín. Parece un tópico, pero es una realidad, vamos a tener que ser muy fuertes en casa y rascar fuera los puntos que podamos.

P: Comentó Fernando Latorre en el escenario el día de la presentación del equipo que le sorprendió todo el recibimiento. ¿A ustedes, los jugadores, también os sorprendió?

R: Alicante siempre ha sido una ciudad unida al balonmano, pero hacía mucho tiempo que no se tenía una oportunidad como esta. Ahora estamos en Asobal, ya no es cualquier cosa. Obviamente, había mucha gente y más que sorprendente fue reconfortante. Ahora hay que seguir durante la temporada y responder al reto, que es tener a Alicante en la élite del balonmano español.

P: A nivel personal, ¿cuáles son sus retos para esta temporada?

R: Lo de todos los años, disfrutar, saber que soy un afortunado de poder dedicarme a esto y responder a la responsabilidad de llegar a un equipo como un jugador importante. Intentaré aportar mi granito de arena en el club, no solo un jugador va a ser suficiente, vamos a necesitar estar todos unidos.