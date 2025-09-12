La mayor escapada del siglo en la Vuelta, con protagonista alicantino, cumple 10 años

El ciclismo está lleno de hazañas... y este viernes una de ellas, histórica en la Vuelta a España, cumple una década. Además, la protagonizó un alicantino, el ibense Rubén Plaza, vencedor de etapa en la edición de 2015, tras 114 kilómetros de fuga en solitario.

Esta es la mayor escapada del siglo actual de la Vuelta a España protagonizada por un ciclista en solitario que acaba con final feliz. Plaza pudo levantar los brazos en la meta de Cercedilla, en la vigésima etapa de aquel año 2015, que partía desde San Lorenzo de El Escorial y en la que se ascendían cuatro puertos de primera categoría.

La hazaña de Plaza

Plaza, que ya era un veterano del pelotón, con un triunfo de etapa diez años antes en la Vuelta (2005) y otra victoria en el Tour de Francia aquel mismo verano de 2015, se la jugó en la segunda ascensión del día, al puerto de La Morcuera, tras haberse filtrado en la fuga buena.

Quedaba mucho para meta, otra ascensión más a La Morcuera y una última al puerto de Cotos, para luego afrontar un tramo de descenso en el que nadie le pudo dar caza. El ibense cubrió los 175,8 kilómetros de recorrido en un tiempo de 4 horas, 37 minutos y 5 segundos, con más de un minuto de ventaja sobre el portugués José Gonçalves.

Nadie ha sido capaz de ganar con una fuga en solitario más larga, al menos sin haberlo hecho bajo la sombra del dopaje. En 2004, el estadounidense David Zabriskie triunfó en la undécima etapa de la Vuelta, tras 162 de fuga en solitario, en una jornada que curiosamente arrancó en San Vicente del Raspeig y recorrió las carreteras de la provincia hasta terminar en Caravaca de la Cruz (Murcia).

Sin embargo, ese triunfo le sería posteriormente retirado, como el resto de los conseguidos por Zabriskie durante su estancia en la estructura US Postal de Lance Armstrong, debido al reconocido dopaje sistemático en aquella escuadra.

Plaza, feliz

"He disfrutado mucho de esta etapa. Conocía el terreno y son puertos que me van bien", dijo Plaza al concluir triunfante aquella etapa hace una década.

Rubén Plaza, homenajeado en Ibi tras sus victorias en el Tour y la Vuelta de 2015 / Información

"Cuando estábamos diez fugados y venían 25 por detrás, y sabía que si conectaban iba a empezar el caos y en un grupo tan grande no nos íbamos a entender. Así que antes de coronar el segundo puerto he dicho: ¡me la juego!", explicaba el ibense. "Ahí ha sido cuando he arrancado y lo he hecho con la intención de llegar hasta la meta. Era la última etapa y las fuerzas en casa no valen para nada", agregaba.