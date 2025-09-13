Atticgo Elche y Elda Prestigio regresan a la senda de la victoria

Tercera jornada liguera en la liga Guerreras Iberdrola con doblete de triunfos de los representantes de la provincia. El Atticgo Elche se impuso a domicilio al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (19-23) y el Elda Prestigio al Zonzamas Plus Car Lanzarote (24-23), recuperándose ambos conjuntos de las derrotas sufridas la semana anterior y regresando a la zona alta de la tabla.

Las ilicitanas vencieron en territorio canario, ante un rival empalagoso que nunca dejó marcharse en el marcador al conjunto dirigido por Joaquín Rocamora. Por ello, las franjiverdes mantuvieron en todo momento la concentración y evitaron que el ambiente adverso les pasara factura.

Oppedal, Benítez y Figueiredo, con cuatro tantos cada una, fueron las más acertadas de cara a portería por parte de las visitantes, con Rubio y Solla justo un escalón por debajo. El triunfo permite al Atticgo prorrogar las buenas sensaciones del inicio de competición, pese a la derrota contra el vigente campeón, Bera Bera, en casa hace unos días, en un choque en el que plantaron cara a las favoritas.

Triunfo del Elda Prestigio

Por su parte, el Elda Prestigio volvió a sonreír ante los suyos en forma de triunfo ante el otro equipo de Lanzarote, que encontró manera de hacer daño a las alicantinas para ir cobrando rentas, incluso evitando Menucci tres siete metros favorables a las eldenses. Poco a poco, las locales encontraron en Malena Vallés y conexiones con el pivote la manera de revertir la desventaja y con ello llegar al descanso con un empate a 12 goles.

En la segunda mitad, la tónica del primer periodo siguió marcando el devenir del partido, con acciones de uno y otro que no conseguían abrir brecha sobre su oponente. El choque llegaría con todo por decidir a los minutos finales, donde el Elda Prestigio supo jugar mejor sus cartas y aprovecharon con ello para someter a un recién ascendido que cuajó un gran encuentro y cerca estuvo de amargar a las del Vinalopó.