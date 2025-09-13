El Barça puede con la resistencia del Horneo Eón en un día para el recuerdo

Llegó el gran día. Los 33 años terminaron y Alicante volvía a tener un equipo en la élite del balonmano español. Enfrente, el mejor conjunto del país, el Barcelona. El Horneo Eón sucumbió ante un rival de categoría superior por 24-37 en duelo que pese al marcador, fue una fiesta en las gradas. El Pitiu Rochel celebró las acciones de los suyos y alentó a los jugadores, que mantuvieron a raya al rival hasta pasado el descanso. El Barça pudo con la resistencia alicantina en un día para el recuerdo.

Llegaba el Horneo Eón al debut en la Asobal tras una gran pretemporada. El verano cerró el telón con cuatro victorias en seis partidos ante rivales como el Benidorm, el Albatro Siracusa o el Puerto de Sagunto. Esperaba la Asobal y enfrente, el Barcelona. El reto era mayúsculo, pero la ambición, las ganas y la ilusión de Alicante, también. Una ciudad volcada con los suyos en un Pitiu Rochel que no decepcionó y volvió a ser una caldera, recordando los grandes días del pasado, porque Alicante y el balonmano siempre han ido de la mano.

Las mejores imágenes del Eón-Barcelona / Jose Navarro

Arrancó el partido y lo hizo con una ovación atronadora. El Eón se estrenó en la categoría como mejor sabe hacer, demostrando carácter y nivel. Los dos primeros tantos tuvieron la firma de Iván Montoya y el conjunto local conseguía la primera ventaja del partido. Rápidamente el Barça igualaría el electrónico gracias a Daniel Fernández. Los primeros diez minutos fueron de fiesta total, la afición celebraba todas las acciones positivas de los suyos y el marcador transcurría con un 6-7.

Aguante alicantino

Avanzaba el partido y Torriko empezaba a coger los galones que ya tuvo la temporada pasada. El de Zumaia cogió el testigo de Montoya como referente en el juego ofensivo y con ello, el Eón conseguía seguirle la estela al Barça en el electrónico. Todo esto hasta la llegada del primer cuarto de hora. Desde ese momento el conjunto visitante empezó a estar mejor plantado en el parqué y cada ataque era una batalla para los de Latorre. La ventaja oscilaba entre los tres y cuatro goles a favor del conjunto catalán, con Parker, Torriko y Barreto sosteniendo a los suyos para que la ventaja no fuese superior.

Con el 12-17 se vio obligado Latorre a pedir tiempo muerto, porque la diferencia crecía y los cinco goles eran ya una renta importante. Llegó incluso a ser de seis, pero Roberto Domenech se encargó de mantener el partido igualado. El guardameta, campeón de Europa con los Hispanos Juniors, encendió a toda la grada con tres paradas consecutivas, que servían para que el Eón volviese a ponerse a cuatro. 14-18 al paso por vestuarios con un Pitiu volcado con los suyos y los de Latorre dando la cara.

Homenaje a Javier Cabanas en la previa del partido El exjugador y entrenador de balonmano Javier Cabanas ha sido homenajeado este sábado por el Horneo EÓN Alicante por su trayectoria en los prolegómenos del partido ante el Barça, club el que militó durante tres temporadas. Cabanas, burgalés de nacimiento y de 65 años, está considerado como uno de los jugadores históricos del balonmano alicantino, ya que formó parte del mítico Calpisa durante cuatro años, con el que logró títulos nacionales e internacionales, así como de su heredero, el Tecnisán, con el que ganó una Copa tras su paso por el Barça. El exjugador, antes del saque inicial, ha recibido un caluroso aplauso de los casi 2.000 espectadores que se han dado cita en el pabellón Pitiu Rochel y le ha sido entregada una camiseta conmemorativa del EÓN, club heredero del Calpisa, y una placa en reconocimiento a su brillante trayectoria. El burgalés se afincó tras su retirada en Alicante, donde dirigió varios equipos, entre ellos al desaparecido Altea, al que llevó a la final de la Copa EHF. Javier Cabanas defendió la camiseta de la selección española en 228 ocasiones, disputó cuatro Juegos Olímpicos y fue declarado mejor extremo derecho del mundo en 1990.

Arreón culé tras el descanso

Arrancó mal el Eón y el paso por vestuarios pareció venirle mejor al Barça que a los alicantinos. Los cuatro primeros tantos tuvieron firma azulgrana y la ventaja ascendía ya a los ocho goles. La resistencia local daba la sensación de estar agotándose y el equipo catalán se mostraba muy cómodo sobre el parqué del Pitiu Rochel. El primer tanto local llegó a los cuatro minutos con un misil de Javi Rodríguez. El Pitiu lo empezaba a ver difícil, en un golpe de realidad ante el mejor equipo del país. Cada ataque del Barça era un suplicio para la defensa alicantina, que veía como su rival anotaba con facilidad.

Minuto 40 de partido y el marcador reflejaba un 16-26 favorable al conjunto catalán, que estaba sacando un rédito tremendo desde los siete metros. Los de Fernando Latorre no se rendían y lo seguían peleando, pese a que la situación era claramente adversa. Los minutos pasaban y la diferencia iba creciendo cada vez más. Los de Carlos Ortega se sabían favoritos y estaban ejerciendo como tal, no obstante, el Pitiu no dejaba de jalear a los suyos con cada parada de Roberto Domenech, uno de los hombres del encuentro en clave alicantina.

Torriko lanza a portería ante la estirada del meta del Barcelona / Jose Navarro

El partido encaraba su fase final con un claro vencedor, sin embargo Ander Torriko seguía dejando destellos de calidad demostrando la calidad que atesora. El Barça mostró que sigue a años luz de cualquier rival español y salvo descalabro volverá a reinar en la Asobal. Por parte del Eón, día de fiesta en el Pitiu en la vuelta del mejor balonmano a la ciudad 33 años más tarde. El marcador final fue de 24-37 favorable al conjunto visitante y la siguiente parada de los alicantinos será en Guadalajara el próximo fin de semana.