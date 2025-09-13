Segunda RFEF | Jornada 2
El Intercity-Ilicitano, primer duelo provincial del curso en Segunda RFEF
El Orihuela viaja a Madrid para medirse con el Rayo Majadahonda y el Alcoyano jugará en Barcelona frente al Sant Andreu
La jornada 2 en Segunda RFEF está marcada en clave provincial por el primer derbi regional de la temporada. Intercity y Elche Ilicitano se verán las caras el próximo domingo, a las 19 horas, en el estadio Antonio Solana. Ambos equipos llegan tras empatar en el estreno liguero. El equipo de Javi Moreno no pasó del cero a cero frente al Quintanar del Rey, mientas que el filial franjiverde igualó a uno el partido frente al Yugo Socuéllamos.
También en el grupo 5, el Orihuela buscará seguir con su inicio triunfal en Madrid, frente al Rayo Majadahonda, este domingo (12 horas). El conjunto dirigido por 'Pato' ganó en Los Arcos al Fuenlabrada la semana pasada, por dos goles a cero obra de Camilo Mozo y Monterde. Además, el miércoles siguieron con su camino en la Copa Federación al imponerse al Ceuta 6 de Junio (2-5). Deberán de superar otras dos rondas para acceder a la primera ronda de la Copa del Rey. Los octavos se jugarán el próximo miércoles 17 de septiembre frente al huétor Tájar, en Orihuela.
Por su parte, el Alcoyano, único club alicantino presente en el grupo 3, jugará en Barcelona frente al Sant Andreu, el domingo a las 17 horas. El equipo de La Moral llega tras empatar a dos en la primera jornada frente al filial del Mestalla, remontando un 0-2 en contra con goles de Loren y Raúl González.
