Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

La alicantina Charo Esquiva representará a España en el Campeonato de Europa sub-18

La tenista de Bigastro será la primera cabeza de serie en el cuadro individual

Charo Esquiva y David Pérez, en Austria, antes de empezar el torneo

Charo Esquiva y David Pérez, en Austria, antes de empezar el torneo / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La joven tenista alicantina Charo Esquiva, tras disputar el torneo júnior del US Open hace unas semanas, ya tiene por delante su siguiente reto: el Campeonato de Europa sub-18 que se celebrará en la localidad austriaca de Oberpullendorf.

Esquiva, que en Nueva York firmó su mejor Grand Slam de la temporada, al alcanzar los cuartos de final tanto en el cuadro individual como en el de dobles, ha sido seleccionada para representar al conjunto español, en un evento en el que estará acompañada por el entrenador David Pérez, que ejercerá de capitán.

Este prestigioso evento comenzará este lunes y cabe destacar que en el cuadro individual Charo Esquiva será la cabeza de serie número 1, gracias a que ha alcanzado recientemente una posición entre las 10 mejores del mundo en categoría júnior.

Además, la tenista de Bigastro, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, también competirá en la modalidad de dobles, formando pareja con la canaria Gabriela Paun.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents