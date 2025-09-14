Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

Copa Davis: Jaume Munar - Holger Rune, en directo

Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella

Jaume Munar, en la Copa Davis.

Jaume Munar, en la Copa Davis. / EFE

Redacción

El tenista balear Jaume Munar defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).

El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
  2. Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
  3. Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
  4. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  5. El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
  6. El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
  7. Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
  8. El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante

Un coche se empotra en el paseo marítimo de Muchavista tras derribar las vallas del TRAM

Un coche se empotra en el paseo marítimo de Muchavista tras derribar las vallas del TRAM

El tiempo en Alicante: cielos cubiertos y probabilidad de lluvias débiles para hoy

El tiempo en Alicante: cielos cubiertos y probabilidad de lluvias débiles para hoy

Torriko, del Horneo Alicante: "El equipo tiene buena pinta y esperamos no sufrir"

Torriko, del Horneo Alicante: "El equipo tiene buena pinta y esperamos no sufrir"

Feijóo anuncia que el PP elaborará un libro blanco para el medio rural de la mano de organizaciones agrarias

Feijóo anuncia que el PP elaborará un libro blanco para el medio rural de la mano de organizaciones agrarias

Charlie Kirk es homenajeado en la cumbre de Europa Viva 25 en Madrid

Charlie Kirk es homenajeado en la cumbre de Europa Viva 25 en Madrid

Más de 1.500 participantes en la Forty Cup consagran a Alicante como capital del golf nacional amateur

Más de 1.500 participantes en la Forty Cup consagran a Alicante como capital del golf nacional amateur

Copa Davis: Jaume Munar - Holger Rune, en directo

Copa Davis: Jaume Munar - Holger Rune, en directo

Arte y cultura toman las calles de La Vila Vella

Arte y cultura toman las calles de La Vila Vella
Tracking Pixel Contents