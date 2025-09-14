David Cantero y la UA vuelven a ganar el Campeonato España de triatlón

Lo ha vuelto a hacer. A sus 22 años, el atleta de la Universidad de Alicante David Cantero se ha proclamado Campeón de España de triatlón. Ha participado en 3 ocasiones en esta cita. En 2022, siendo junior, quedó segundo en la general absoluta y líder en su categoría. En 2023 venció y el sábado, en Águilas (Murcia), e impuso de nuevo y se convirtió en bicampeón en su corta carrera deportiva, aunque muy laureada.

En segunda posición cruzó la meta Pelayo González, madrileño; y le secundaron los compañeros de entrenamientos de Cantero en la UA, Eloy Canales, que finalizó tercero; e Izan Edo, cuarto. Junto a Eduardo Blanco, que concluyó noveno, completaron el póquer de la UA, que gracias a ello revalidó el título por equipos en el Nacional de triatlón 2025.

David Cantero y Eloy Canales, atletas de la UA, posan juntos tras su oro y su bronce en el Nacional. / UA

Los corredores entrenados por Roberto Cejuela estuvieron desde la natación (750 m) en el primer grupo, de unos 15 triatletas de los 100 participantes, pasando por el segmento de ciclismo (20 km) manteniendo la ventaja con el grupo perseguidor y, en el segmento final, el de carrera a pie, David Cantero marcó la diferencia, confirmándose como uno de los mejores corredores del mundo en eta modalidad (en la que es el actual recordman nacional de 10k sub-23 y campeón de España, además de subcampeón absoluto).

Año desumbrante de la UA

La temporada de los triatletas de la UA está siendo espectacular. Edo ocupó el 11º puesto en el reciente Campeonato de Europa, en Estambul, y Marta Pintanel acabó octava, colgándose el bronce en la prueba femenina de este fin de semana en la cita con las mejores del país.

Cantero ocupa la séptima posición en la clasificación provisional del campeonato del mundo y Roberto Sánchez la 17ª, siendo los dos primeros españoles en el ranking mundial.

La próxima parada para todos ellos, que compiten bajo el paraguas de la Universidad de Alicante, será el viernes 26 de septiembre, en la Serie Mundial de Weihai (China), penúltima cita de la temporada antes de la gran final en Australia, el 19 de octubre, donde ambos intentarán mejorar su posición final en la élite absoluta.