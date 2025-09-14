Atletismo
David Cantero y la UA vuelven a ganar el Campeonato España de triatlón
El joven competidor de la Universidad de Alicante incrementa su palmarés con el segundo entorchado nacional absoluto
Lo ha vuelto a hacer. A sus 22 años, el atleta de la Universidad de Alicante David Cantero se ha proclamado Campeón de España de triatlón. Ha participado en 3 ocasiones en esta cita. En 2022, siendo junior, quedó segundo en la general absoluta y líder en su categoría. En 2023 venció y el sábado, en Águilas (Murcia), e impuso de nuevo y se convirtió en bicampeón en su corta carrera deportiva, aunque muy laureada.
En segunda posición cruzó la meta Pelayo González, madrileño; y le secundaron los compañeros de entrenamientos de Cantero en la UA, Eloy Canales, que finalizó tercero; e Izan Edo, cuarto. Junto a Eduardo Blanco, que concluyó noveno, completaron el póquer de la UA, que gracias a ello revalidó el título por equipos en el Nacional de triatlón 2025.
Los corredores entrenados por Roberto Cejuela estuvieron desde la natación (750 m) en el primer grupo, de unos 15 triatletas de los 100 participantes, pasando por el segmento de ciclismo (20 km) manteniendo la ventaja con el grupo perseguidor y, en el segmento final, el de carrera a pie, David Cantero marcó la diferencia, confirmándose como uno de los mejores corredores del mundo en eta modalidad (en la que es el actual recordman nacional de 10k sub-23 y campeón de España, además de subcampeón absoluto).
Año desumbrante de la UA
La temporada de los triatletas de la UA está siendo espectacular. Edo ocupó el 11º puesto en el reciente Campeonato de Europa, en Estambul, y Marta Pintanel acabó octava, colgándose el bronce en la prueba femenina de este fin de semana en la cita con las mejores del país.
Cantero ocupa la séptima posición en la clasificación provisional del campeonato del mundo y Roberto Sánchez la 17ª, siendo los dos primeros españoles en el ranking mundial.
La próxima parada para todos ellos, que compiten bajo el paraguas de la Universidad de Alicante, será el viernes 26 de septiembre, en la Serie Mundial de Weihai (China), penúltima cita de la temporada antes de la gran final en Australia, el 19 de octubre, donde ambos intentarán mejorar su posición final en la élite absoluta.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante