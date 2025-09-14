Liga Asobal
Fernando Latorre: "El Pitiu ha sido un espectáculo"
El técnico del Horneo Eón no esconde su felicidad por el ambiente en el día del debut pero reconoce que se debe mejorar en muchos aspectos
Debuto el Eón con derrota en la Asobal ante el todopoderoso Barça. El Pitiu fue una fiesta, pues 33 años después, Alicante volvía a tener un equipo en la élite del balonmano. A la finalización del encuentro, Fernando Latorre ha destacado el nivel del conjunto rival y ha agradecido a la afición el ambiente vivido. "Todos hemos podido ver lo que es el Barcelona. Tiene una calidad tremenda, si no es el mejor, está entre los mejores de Europa y del mundo. Si no estás al 100% en todos los aspectos es muy difícil competirle, ya no ganarle", comentaba el técnico del Horneo Eón.
"La primera parte ha sido bastante buena, luego el físico y las pérdidas de balón nos han penalizado. Estamos en el primer partido de Asobal en muchísimos años y nos ha tocado el rival más complicado. Creemos que el marcador ha sido excesivo, nos hubiese gustado un resultado más ajustado. La realidad a día de hoy entre Eón y Barcelona es esta", zanjaba Latorre.
El preparador ha señalado que no se puede estar satisfecho si se ha caído por 13 goles. Además, ha añadido lo siguiente. "Ahora lo analizaremos todo, pero estamos contentos porque no ha habido ninguna lesión, hemos podido rotar y dosificar esfuerzos".
Fernando Latorre ha calificado el ambiente como "espectacular". Sobre la afición, el técnico se ha mostrado muy orgulloso. "La afición ha respondido al tipo de partido que era y los espectadores han podido ver a un grandísimo equipo. Por nuestra parte ha sido un espectáculo, hemos tenido a la gente apoyándonos a pesar de que no hemos hecho el partido que queríamos".
"El proyecto no solo está en la pista, también está en los espectadores. El club está trabajando muy bien en todos los aspectos, producto de ello es poder ver el pabellón lleno. Hay que seguir trabajando, era nuestro primer partido en la élite, queremos seguir muchísimo tiempo más. Ojalá cada partido el Pitiu esté así", pensaba Latorre.
Sobre qué aspectos positivos se pueden rescatar del encuentro ante el Barça, el técnico ha destacado sobre todo el aspecto del pabellón y la expectación creada a nivel de prensa, redes sociales y espectadores.
"En la primera parte se ha visto un poco lo que puede ser el equipo y en la segunda hemos rotado más porque a los cinco primeros minutos ya había una brecha abierta. Hemos cogido otro camino en el partido, probando cosas nuevas. Me quedo con los primeros minutos, el equipo ha dado la cara", sentenciaba Fernando Latorre.
