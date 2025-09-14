El francés Gressier reescribe la historia 41 años después

Uno de los fenómenos más importantes en la historia moderna ha sido la democratización del atletismo, que implica a todos los países y lo convierte en el deporte más competitivo del planeta. Y si no, ¿en qué otro deporte son potencias Kenia, Etiopía, Jamaica, Uganda o incluso Santa Lucía con Julien Alfred?

Su físico con una circunferencia minúscula en los tobillos, su capacidad para soportar esfuerzos prolongados al máximo nivel de intensidad, la competitividad y la ganas de huir de la pobreza han convertido en el gran vivero universal de fondistas Valle del Rift (Etiopía, Kenia, Tanzania, Mozambique, Ruanda, Burundi, Uganda, la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue).

Grandes atletas como Haile Gebrselassie, Paul Tergat, Moses Kiptanui, Saif Saaeed Shaheen, Joshua Cheptegei, Derartu Tulu, Tirunesh Dibaba, Meseret Defar, Agnes Jebet Ngetich, Letensebet Gidey o el maratoniano más emblemático de la historia (el keniano Eliud Kipchoge) se formaron en ese gigantesco accidente que abarca 4830 kilómetros de Norte a Sur.

Haile Gebrselassie, un mito del atletismo / EFE

Helsinki acogió la primera cita mundialista en 1983 y allí la victoria en 10.000 metros fue para el italiano Alberto Cova (29:01.04), seguido por los alemanes democráticos Werner Schildhauer a 14 centésimas y Hansjörg Kunze a 22. El tanzano Gidamis Shahanga (28:01.93) fue el primer africano en quinta posición y el etíope Mohamed Kedir fue noveno con 28:09.02.

Cova se proclamó campeón olímpico al año siguiente en Los Ángeles'84 en la última victoria de un atleta nacido en Europa en una cita universal en las 25 vueltas hasta la heroicidad del francés Jimmy Gressier este domingo en Tokio en la final de 10.000 metros más lenta de la historia por casi un minuto respecto a la anterior (1983). El galo paró el crono en 28:55.77.

El keniano Paul Kipkoech inició la 'dictadura' en Roma'87 y su compatriota Moses Tanui lo relevó en Tokio'91 antes de los cuatro oros seguidos de Haile Gebrselassie (Stuttgart'93, Göteborg'95, Atenas'97 y Sevilla'99). Kenia recuperó el título con Charles Kamathi en Edmonton'01 y el etíope Bekele ganó los cuatro Mundiales siguientes (París'03, Helsinki'05, Osaka'07 y Berlín'09).

El británico Farah ganó en Moscú en primero de sus tres oros seguidos / EFE

El etíope Ibrahim Jeilan reinó en Daegu'11 y el británico nacido en tierras somalís 'Mo' Farah se impuso en Moscú'13, en Pekín'15 y en Londres'17. Los tres últimos títulos habían sido para el ugandés Joshua Cheptegei en Doha'19, en Eugene'22 y en Budapest'23. Ahora la revolución europea y estadounidense amenaza por primera vez a los grandes dominadores.

En los Juegos, desde el citado oro de Cova han reinado el marroquí Brahim Boutayeb en Seúl'88, su compatriota Khalid Skah en Barcelona'92, Haile Gebrselassie en Atlanta'06 y Sidney'00), su heredero Kenenisa Bekele en Atenas'04 y Pekín'08, Farah en Londres'12 y en Río'16, el etíope Selemon Barega en Tokio'20 y Joshua Cheptegei en París'24 antes de centrarse ya en la ruta.