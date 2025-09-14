Rugby
El Huesitos La Vila se presenta con buena imagen ante el Liceo Francés
El conjunto que entrena Falu Quirelli fue de menos a más en el partido disputado en el Pantano y ya piensa en el arranque de la competición
El Huesitos La Vila puso fin a la pretemporada con una victoria (38-12) ante el Liceo Francés en su encuentro de presentación disputado en el Pantano. El equipo entrenado por Falu Quirelli entró mal al encuentro pero conforme pasaron los minutos fue mejorando la defensa, más velocidad y en ataque se convirtieron ensayos que dieron otra cada al equipo en la segunda parte. De esta forma, el Huesitos ya encara las dos semanas previas al inicio de la competición en la División de Honor ante el Ordizia. Buena entrada de público en el partido de presentación y muchas ganas por ver al equipo, muy reforzado, en encuentro oficial.
Falu tiene claro que la plantilla tiene mucho margen de mejora todavía: “Nos queda trabajar muchísimo para mejorar y llegar en las mejores condiciones posibles al torneo. No nos vamos con buenas sensaciones pero lo importante ha sido jugar un partido más y mover al equipo, utilizamos 26 jugadores. En estas dos semanas que nos quedan para empezar tenemos mucho trabajo porque todavía estamos lejos de lo que queremos”.
