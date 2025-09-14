Segunda RFEF
Igualdad máxima en el derbi entre Intercity e Ilicitano
Los alicantinos igualaron el tempranero gol de Dídac para el filial del Elche
David Sánchez
Primer derbi provincial de la temporada en Segunda RFEF, en un duelo en el Antonio Solana donde Intercity e Ilicitano buscaban su primera victoria, tras sumar ambos un empate en la jornada inaugural. Ni treinta segundos tardó el filial dirigido por Carlos Cuéllar en meter en apuros al Intercity: primer balón al área y Dídac gestionaba el 0-1 en una acción que resultaba un jarro de agua fría para los de Javi Moreno.
Al Intercity le tocó remar desde el arranque, ante un filial del Elche que mantuvo sus opciones de jugar saliendo con brío desde campo propio, bajo la premisa de cerrar filas y conceder exiguas opciones a los locales sobre el área de Owen. El Intercity buscó antes del descanso enmendar el desaguisado y pese a que Sito en el añadido encontró el gol, este quedó invalidado por el colegiado.
En la segunda mitad, Cristian Herrera avisó por la vía rápida de las intenciones del Intercity por devolver la igualdad al encuentro. A base de insistir en ello sería Pochito quien, apenas diez minutos después de saltar al césped, sacó un golpeo que alojó en la escuadra de Owen para mandar el encuentro a la casilla de salida. El empate no sacaba a nadie de pobre tras sumar ambos otro en la jornada inaugural, algo que tampoco fueron capaces unos y otros de revertir en un tramo final donde el punto ya no tenía tan mal sabor y que acabaría condenando al empate el derbi.
Ficha del partido
Intercity: Mackay, San Emeterio, Ferroni, Andreu Hernández, Julio Gracia (Diallo, 70'), Santamaria (Pochito, 55'), Cristian Herrera (Romagnoli, 70'), Pol Roig (Aleman, 88'), Toni Arranz, Diego Royo y Sito (Nsue, 55').
Elche Ilicitano: Owen, Choco, Nico, Pablo Felipe, Didac (Walid, 74'), Carlos Martín (Adam, 46'), Gonzalo, Sciancalepore (Nico González, 63'), Umaru (Cery, 63'), Bena Sima y David.
Goles: 0-1 (1') Dídac. 1-1 (64') Pochito.
Árbitro: Abraham Belloso (comité madrileño). TA por los locales a Diego Royo y por los visitantes a Walid.
Estadio: Antonio Solana.
